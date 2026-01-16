Тимошенко назвала нардепа, чей голос зафиксирован на пленках НАБУ

Лидер "Батькивщины" настаивает на экспертизе пленок.

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко 16 января во время заседания суда, где ей выбирают меру пресечения, заявила, что на пленках НАБУ зафиксирован голос народного депутата Игоря Копытина. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По ее словам, на этого избранника в НАБУ открыто дело, и чтобы освободить себя от уголовной ответственности, он якобы сделал все для того, "чтобы просто показать свою какую-то заслугу перед НАБУ".

"Абсолютно точно господин Копытин был заинтересован в том, чтобы закрыть свое уголовное дело в НАБУ. Чтобы освободить себя от уголовной ответственности, Копытин передал в НАБУ или сделал все, что нужно, для того, чтобы это было скомпилировано", - сказала Тимошенко.

Она заявила, что обнародованные разговоры - "это абсолютно скомпилированная запись господином Копытиным и НАБУ", и настаивает на экспертизе "фейка".

Суд выбирает меру пресечения Тимошенко

Как сообщал ранее УНИАН, Тимошенко в суде заявила, что разговора, который опубликовало НАБУ, никогда не было. Она назвала обвинения в свой адрес "политическим делом", а видео, на котором, по версии НАБУ, она обсуждала передачу средств, - полностью сфальсифицированным. Глава "Батькивщины" пообещала доказать это в суде через независимую экспертизу.

Также Тимошенко заявила, что изъятые во время обыска средства - это ее личные сбережения. Когда журналисты спросили у нее, кто второй нардеп, голос которого слышен на пленках НАБУ, подозреваемая ответила, что такого разговора никогда в жизни не было.

