Либеральный мировой порядок прекратил существование, началась новая эра, - Politico

Больше нет мира, основанного на единых правилах. Вместо него теперь глобальная шахматная доска сфер влияния.

Международный порядок, основанный на ценностях демократии и либерализма, уже фактически разрушен, а единый Запад, каким мы его знали на протяжении последних десятилетий, больше не существует. Об этом в авторской статье для Politico пишет директор и соучредитель аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Марк Леонард.

По его мнению, внешняя политика администрации Дональда Трампа ускорила распад трансатлантического партнерства и подорвала доверие к США даже среди европейских союзников.

Эксперт подчеркивает, что все больше европейцев воспринимают Вашингтон не как союзника, а как соперника или даже угрозу. По результатам опроса ECFR и Оксфордского университета, только каждый шестой житель Европы считает США союзником; в Германии, Франции и Испании этот показатель приближается к 30%, а в Швейцарии – к 39%.

Леонард делает вывод, что политика "Америка превыше всего" привела к тому, что Европу стали воспринимать как отдельного геополитического игрока, а не как часть единого Запада. В частности, в России уменьшилась враждебность к США, зато резко возросло негативное отношение к ЕС.

Эксперт также отмечает, что изменение курса Вашингтона в отношении России повлияло и на Украину. Украинцы все больше полагаются на Европу, а не на США, в вопросах безопасности. Почти две трети граждан ожидают укрепления отношений с ЕС, тогда как только треть – с США.

Кроме того, Леонард обращает внимание на глобальную тенденцию сближения многих стран с Китаем. В Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии все больше людей считают Пекин более надежным партнером, чем Вашингтон.

По словам эксперта, мир переходит к модели сфер влияния, где "сила определяет право", а Запад расколот изнутри. Он подчеркивает, что Европа должна либо стать самостоятельным полюсом силы, либо рискует оказаться на обочине глобальной политики.

"Мы живем в мире, которым правит сила", – цитирует Леонард слова представителей американской власти, подчеркивая изменение правил игры.

В то же время эксперт отмечает, что европейцы осознают новые угрозы и поддерживают увеличение оборонных расходов, восстановление военной службы и даже идею европейского ядерного сдерживания.

"В таком мире ты либо полюс со своей сферой влияния, либо наблюдатель в чужой", – заключает Леонард.

