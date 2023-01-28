В общем, уже уничтожено около 125 тыс. 510 захватчиков, 3 тыс. 189 вражеских танков, 6 тыс. 344 боевых бронированных машин.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали новую "пачку" российских оккупантов. Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 125 тыс. 510 человек, из которых 800 уничтожены за вчера.

Кроме того, враг потерял 3 тыс. 189 танков (7 за минувшие сутки), 6 тыс. 344 боевых бронированных машин (4 за сутки), 2 тыс. 188 артиллерийских систем (8 за сутки), 453 реактивные системы залпового огня (1 за сутки), 221 средство противовоздушной обороны.

Также враг уже потерял на войне против Украины 293 самолета (1 за сутки), 284 вертолета (1 за сутки), 1 тыс. 947 беспилотников оперативно-тактического уровня (6 за сутки), 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 тыс. 027 единиц автомобильной техники и автоцистерн (26 за сутки) и 199 единиц специальной техники.

Видео дня

Новость обновляется...