Украинский дрон сбил реактивный 'Шахед' с ракетой Р-60 (видео)

Это уже третий подтвержденный случай применения дрона с ракетой Р-60 российскими оккупантами.

Украинские военные сбили реактивный "Шахед", который оккупационные войска РФ оснастили ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Сделать это удалось с помощью дрона-перехватчика STING.

Кадры поражения вражеского дрона обнародовала компания "Дикие шершни". Цель перехватили бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка Сухопутных войск.

"Враг все чаще использует БПЛА как универсальную платформу для различных задач. Однако бойцы 1020 ЗРАП помешали этому, отработав перехватчиком STING", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как рассказывает украинское издание "Милитарный", удар дрона пришелся на хвостовую часть ракеты, которую враг прикрепил к "Шахеду". Именно там у Р-60 находятся турбогенератор, газогенератор и маршевый двигатель ПРД-259.

"Поражение могло вызвать детонацию твердого топлива или, по крайней мере, вывести Р-60 из строя", – пишут авторы.

Отмечается, что это уже третий подтвержденный эпизод применения оккупантами дрона с ракетой Р-60. Ранее о таких случаях сообщали 1 декабря и 14 января. В эпизоде 14 января ракета не имела никаких следов поражения. Вероятно, удар пришелся на сам беспилотник.

Российские дроны: другие новости

Вражеские "Шахеды" создают сети в небе над Украиной, что позволяет им полностью передавать сигнал "Шахеда" оператору и управлять им в режиме FPV дрона. Как рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, эта модернизация повысила эффективность российских дронов.

Кроме того, впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через Starlink. Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ранее такие терминалы обнаруживали только на дронах "Молния". По его словам, только вопрос времени, когда враг начнет крепить их и на "Шахеды".

