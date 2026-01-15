Может ждать цель до двух недель: Федоренко рассказал об особенностях работы 'дрона-ждуна'

Противник такой дрон не видит, отметил военный.

Украинские военные, как и враг, используют на передовой тактику "дронов-ждунов". Засадный беспилотник можно отправить на территорию, контролируемую противником, посадить там, где враг наиболее активен, и ждать цель.

"В том районе, где противник имеет движение от точки А до точки Б, от точки Б до точки В. И эти маршруты установлены как техникой, логистическим транспортом, так и живой силой. Мы прилетаем и сажаем там дрон. Противник его не видит, а мы противника видим достаточно хорошо. И когда он начинает движение и попадает на наше разведывательное средство в поле зрения, то подлетное время для его уничтожения занимает всего 30, 40 секунд, что приводит к гарантированному поражению, ранению или уничтожению техники или личного состава противника", – пояснил в комментарии "Украинскому Радио" командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Предварительно задекларированное время ожидания цели таким дроном – до двух недель, говорит военный. Он добавил, что продукцию, которую производят, обсуждают с Силами обороны.

"Как только она появляется на вооружении в нашем подразделении, мы отрабатываем. Тактику ждунов-дронов применяем как мы, которые находимся в режиме ожидания на вражеской территории или территории, которая временно находится в оккупации, так же и противник. Поэтому есть настроенный алгоритм противодействия, что мы должны сделать перед тем, как отправить машину, роботизированный наземный комплекс или нашего солдата в тот или иной район. Есть алгоритм действий, который нужно выполнить, чтобы сохранить жизнь и здоровье солдата и украинскую технику. Поэтому бой как технологического, так и тактического применения беспилотников, которые постоянно меняются, активно продолжается", – резюмировал Юрий Федоренко.

