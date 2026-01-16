Сенатор Грэм назвал главное условие США для завершения войны в Украине

Трамп хочет "достойно и справедливо" прекратить кровопролитие, сказал республиканец.

Соединенные Штаты не хотят заканчивать войну в Украине таким образом, чтобы агрессия была вознаграждена. Соответствующее заявление сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал в сети Х.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет "достойно и справедливо" прекратить "кровавую бойню в Украине", чего не удалось предыдущим президентам Бараку Обаме и Джо Байдену.

"Просто напоминаю, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения кровопролития в Украине должно быть рассмотрено Конгрессом. Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз мы заключили соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не удалось сделать Обаме и Байдену", - написал Грэм.

По мнению сенатора, в ближайшее время российских солдат не удастся изгнать из Украины, но войну, мол, нужно завершить так, чтобы агрессор не был вознагражден.

"Что касается возможных обменов территориями: я реалист и понимаю, что российских солдат не удастся выгнать из Украины в ближайшее время. В то же время мы не должны завершать этот конфликт так, чтобы это вознаграждало агрессию", - добавил он.

Усилия США для окончания войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп заявил, что в затягивании войны в Украине виноват президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин. "Я думаю, он готов заключить соглашение", - сказал Трамп о Путине. На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не смогли завершить крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, глава Белого дома ответил: "Зеленский". "Мы должны убедить президента Зеленского поддержать это", - добавил он.

Премьер Польши Дональд Туск в ответ сказал, что именно Россия, а не Украина отвергает мирный план. Он отметил, что единственным ответом РФ стали дальнейшие ракетные атаки на украинские города. "По этой причине единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете", - добавил Туск.

