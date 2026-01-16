Как правильно заточить кухонный нож: советы экспертов

Частота заточки ножей может зависеть от материала, из которого они изготовлены.

Острый нож – самый важный инструмент на вашей кухне. Он облегчает процесс приготовления пищи, делает его быстрее и приятнее.

Тупое лезвие может замедлить вас, повредить деликатные ингредиенты и даже увеличить риск травмирования. Поэтому важно знать, как и как часто нужно затачивать ножи, рассказывает ресурс Martha Stewart.

Как часто нужно затачивать ножи

Частота заточки ножей может зависеть от материала, из которого они изготовлены. Шеф-повар и владелица онлайн-школы кулинарии Purple Kale Kitchenworks Ронна Уэлш говорит, что керамическое лезвие дольше сохраняет остроту, чем лезвие из нержавеющей стали. В то же время лезвие из углеродистой стали легче затачивать.

"Когда нож действительно острый, он должен скользить по продукту, независимо от его плотности и твердости", – пояснила она.

В кухонных наборах можно встретить специальные бруски для заточки ножей. Речь идет именно о бруске с ручкой, а не о "камешке". И им тоже нужно уметь пользоваться.

Во-первых, нужно держать брусок и нож так, чтобы острое лезвие было направлено в противоположную от вас сторону. Во-вторых, расположение лезвия тоже имеет значение – держите его под углом 20 градусов. Сначала проработайте нож с одной стороны, а затем с другой. Для заточки нужно провести лезвием по бруску по 10 раз с каждой стороны.

Такой метод хотя и выравнивает край лезвия, но не удаляет заусенцы и зазубрины. Поэтому лучшими средствами для заточки ножей эксперты называют обычные бруски (камни для заточки) и электрические приборы.

Дело в том, что такая заточка удаляет материал с лезвия, создавая новый острый край.

Правильное использование точильного камня

Точильные камни – это плоские бруски из абразивного материала, изготовленные из оксида алюминия, керамики, стальных листов, покрытых частичками алмаза, или природного камня. Перед использованием их нужно замочить и держать во влажном состоянии во время трения лезвия о камень.

"Точильные камни дают вам больше контроля над тем, как затачивается ваш нож. Точильный камень позволяет затачивать (лезвие) под разными углами, а также большинство типов стали", – объясняет Уэлш.

Как заточить нож с помощью точильного камня:

Перед использованием всегда погружайте точильный камень в воду, пока не исчезнут видимые пузырьки воздуха. В зависимости от типа камня, это может занять от 10 до 45 минут.

Положите точильный камень горизонтально, грубой стороной вверх, на влажное полотенце, чтобы предотвратить его скольжение по поверхности.

Положите верхнюю часть острого лезвия ножа на поверхность точильного камня, у его левого конца под углом 20 градусов. Сдвиньте острое лезвие вправо по камню, нажимая на него свободной рукой. Одновременно перемещайте нож к верхнему краю камня, чтобы нижний край лезвия касался камня до того, как вы дойдете до его правого конца.

Чтобы обработать другую сторону лезвия, начните с правого конца точильного камня и наклоните лезвие в противоположном направлении. Повторите заточку 10 раз с каждой стороны.

Электрическая точилка для ножей

Такие точилки используют абразивные колеса или диски, приводимые в движение электромотором. Они тоже имеют свои плюсы и минусы.

"Хорошие электрические точилки могут обеспечить хорошую остроту лезвия, но со временем они часто быстрее изнашивают лезвие ножа", – говорит Уэлш.

В свою очередь, вице-президент Hammer Stahl Cutlery Брбби Григгс подчеркнул, что хотя электрическая точилка обычно быстрее и удобнее в использовании, качественные устройства могут быть дорогими и более агрессивными в работе.

Кроме того, многие бренды ножей не рекомендуют использовать электрические точилки с их продукцией.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как заточить кухонный нож, если специальных средств под рукой нет.

