Как правильно заточить кухонный нож: советы экспертов

Острый нож – самый важный инструмент на вашей кухне. Он облегчает процесс приготовления пищи, делает его быстрее и приятнее.
Тупое лезвие может замедлить вас, повредить деликатные ингредиенты и даже увеличить риск травмирования. Поэтому важно знать, как и как часто нужно затачивать ножи, рассказывает ресурс Martha Stewart.
Как часто нужно затачивать ножи
Частота заточки ножей может зависеть от материала, из которого они изготовлены. Шеф-повар и владелица онлайн-школы кулинарии Purple Kale Kitchenworks Ронна Уэлш говорит, что керамическое лезвие дольше сохраняет остроту, чем лезвие из нержавеющей стали. В то же время лезвие из углеродистой стали легче затачивать.
"Когда нож действительно острый, он должен скользить по продукту, независимо от его плотности и твердости", – пояснила она.
В кухонных наборах можно встретить специальные бруски для заточки ножей. Речь идет именно о бруске с ручкой, а не о "камешке". И им тоже нужно уметь пользоваться.
Во-первых, нужно держать брусок и нож так, чтобы острое лезвие было направлено в противоположную от вас сторону. Во-вторых, расположение лезвия тоже имеет значение – держите его под углом 20 градусов. Сначала проработайте нож с одной стороны, а затем с другой. Для заточки нужно провести лезвием по бруску по 10 раз с каждой стороны.
Такой метод хотя и выравнивает край лезвия, но не удаляет заусенцы и зазубрины. Поэтому лучшими средствами для заточки ножей эксперты называют обычные бруски (камни для заточки) и электрические приборы.
Дело в том, что такая заточка удаляет материал с лезвия, создавая новый острый край.
Правильное использование точильного камня
Точильные камни – это плоские бруски из абразивного материала, изготовленные из оксида алюминия, керамики, стальных листов, покрытых частичками алмаза, или природного камня. Перед использованием их нужно замочить и держать во влажном состоянии во время трения лезвия о камень.
"Точильные камни дают вам больше контроля над тем, как затачивается ваш нож. Точильный камень позволяет затачивать (лезвие) под разными углами, а также большинство типов стали", – объясняет Уэлш.
Как заточить нож с помощью точильного камня:
- Перед использованием всегда погружайте точильный камень в воду, пока не исчезнут видимые пузырьки воздуха. В зависимости от типа камня, это может занять от 10 до 45 минут.
- Положите точильный камень горизонтально, грубой стороной вверх, на влажное полотенце, чтобы предотвратить его скольжение по поверхности.
- Положите верхнюю часть острого лезвия ножа на поверхность точильного камня, у его левого конца под углом 20 градусов. Сдвиньте острое лезвие вправо по камню, нажимая на него свободной рукой. Одновременно перемещайте нож к верхнему краю камня, чтобы нижний край лезвия касался камня до того, как вы дойдете до его правого конца.
- Чтобы обработать другую сторону лезвия, начните с правого конца точильного камня и наклоните лезвие в противоположном направлении. Повторите заточку 10 раз с каждой стороны.
Электрическая точилка для ножей
Такие точилки используют абразивные колеса или диски, приводимые в движение электромотором. Они тоже имеют свои плюсы и минусы.
"Хорошие электрические точилки могут обеспечить хорошую остроту лезвия, но со временем они часто быстрее изнашивают лезвие ножа", – говорит Уэлш.
В свою очередь, вице-президент Hammer Stahl Cutlery Брбби Григгс подчеркнул, что хотя электрическая точилка обычно быстрее и удобнее в использовании, качественные устройства могут быть дорогими и более агрессивными в работе.
Кроме того, многие бренды ножей не рекомендуют использовать электрические точилки с их продукцией.
