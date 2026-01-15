'Надо продержаться недели': гендиректор Yasno предупредил о самом сложном отрезке зимы

Быстрого улучшения ситуации с электричеством ждать не стоит, отметил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

В энергосистеме Киева наблюдается большая перегрузка системы, из-за чего растет количество аварий в столице. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"У нас большая перегрузка системы, радикально растет количество аварий. Количество аварий безумное. Мороз ко всем отключениям присоединился, и все это в совокупности дает довольно тяжелую ситуацию", - отметил Коваленко.

Он отметил, что быстрого улучшения ждать не стоит. Часть объектов требует длительного восстановления, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту. К этому добавляется мороз в -17°C, который, по его словам, продержится еще около десяти дней. В то же время он отметил, что такие температуры не могут длиться месяцами.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться 2 месяца. Мы считаем, что нужно продержаться недели, пока погода немного улучшится", - добавил Коваленко.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

В январе 2026 года РФ усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева. Недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Таким образом, временно оставив без тепла половину Киева в морозы. Около 400 домов в столице остались без отопления.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

