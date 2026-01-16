Британия выделяет многомилионную помощь для украинской энергетики

О выделении помощи Украине было объявлено 16 января, в день, когда две страны отмечают первую годовщину соглашения о 100-летнем партнерстве.

Великобритания объявила о выделении суммы в 20 млн фунтов стерлингов (около 27 миллионов долларов США) на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры Украины после атак России на энергетический сектор.

Как подчеркивается в сообщении на сайте правительства Британии, сотни тысяч украинцев, включая детей и школы, остались без отопления и электроэнергии в Украине, в то время как температура по всей стране упала до -20°C. Отмечается, что новая поддержка поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей.

"Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и обеспечения энергоснабжения по всей стране, поддерживая электроснабжение и отопление в домах, больницах и школах в суровых зимних условиях", - говорится в сообщении.

Также правительство Британии подчеркивает, что о выделении помощи Украине было объявлено 16 января, в день, когда две страны отмечают первую годовщину соглашения о 100-летнем партнерстве.

"Наше Столетнее партнерство с Украиной символизирует все, что Путин пытается разрушить, принося надежду, возможности и большую безопасность обеим нашим странам. Отмечая год нашего уникального партнерства, мы делаем это с восхищением перед мужеством и стойкостью, которые украинцы демонстрируют каждый день, отражая варварское вторжение России. Народ Украины не должен сомневаться – мы будем с вами сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет, как внутри страны, так и на международной арене, потому что то, что происходит в Украине, важно для всех нас", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергетике

Газета The New York Times писала, что этой зимой российские удары по энергетической инфраструктуре Киева стали самыми разрушительными за все время войны. Россия изменила стратегию и сосредоточилась на изоляции и уничтожении энергообеспечения Киева, Одессы и Днепра.

9 января россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Из-за этого временно без тепла оказалась половина Киева. Около 400 домов в столице остались без отопления.

