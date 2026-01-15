В Харькове из-за атаки РФ без света и тепла остались сотни тысяч людей, - Зеленский

После очередной атаки врага по городу все профильные службы были переведены в усиленный режим работы.

15 января российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате вражеского удара без света и тепла остались сотни тысяч людей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские удары во время такой холодной зимы создают нам серьезные проблемы. Сегодня был удар россиян по энергетическому объекту в Харькове: сотни тысяч людей остались без света и тепла", – рассказал он по итогам разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что после очередной атаки врага все профильные службы были переведены в усиленный режим работы.

Он отмечал, что в Харькове и области действуют плановые отключения электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме Украины

Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре по всей Украине ввели графики отключения электроэнергии. Завтра, 16 января, будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, информирует "Укрэнерго".

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Киеве наблюдается большая перенагрузка системы, из-за чего растет количество аварий. По его словам, в сочетании с морозом это приводит к тяжелой ситуации. Коваленко отметил, что на быстрое улучшение надеяться не стоит.

