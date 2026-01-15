ДТЭК уже вложил 24 миллиарда гривень в прохождение самой сложной в истории Украины зимы

С начала отопительного сезона компания ДТЭК инвестировала почти 24 млрд грн в прохождение самой сложной в истории Украины зимы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Чтобы пройти эту зиму, ДТЭК инвестировал 23,9 млрд грн в восстановление и модернизацию тепловой генерации, электросетей, а также в угледобычу", - говорится в нем.

Видео дня

Отмечается, что Украина проходит самый тяжелый отопительный сезон в своей истории – во время полномасштабной войны и в сложных погодных условиях.

"Прошли первую половину, пройдем и вторую! Свет держится", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова стал одним из крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний.

Вас также могут заинтересовать новости: