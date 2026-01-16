Во Львове объявили I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

После потепления в город возвращаются морозы.

Во Львове на сегодня, 16 января, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову 16 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого во Львовской области введен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что 15 января во Львов пришла оттепель. Снег начал таять и во многих местах образовались огромные лужи.

Погода во Львове

16 января погоду на Львовщине будет определять выступ антициклона с северо-востока.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается в пределах -1°...-6°. Во Львове столбики термометров покажут -2°...-4°.

Сегодня в большинстве областей ожидается морозная погода без осадков, только на востоке и юго-востоке страны будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря, что обусловит небольшой снег. Ветер будет 7-12 м/с. В большинстве областей холодная погода, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны меньше мороза, а на Закарпатье - меньше всего.

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

Температура в северных и Винницкой областях местами -9°...-14°. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -4°...-9°, а на Закарпатье днем около 0°.

