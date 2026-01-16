Требования Кремля касаются не только Украины: в ISW объяснили новый сигнал Путина Западу

По мнению аналитиков, диктатор продемонстрировал, что его интересует еще и радикальная реструктуризация НАТО.

Военные цели российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления кремлевского правителя.

Они напомнили, что, по словам президента России, война в Украине является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО, несмотря на якобы публичные обещания не делать этого".

Аналитики говорят, что таким образом Путин продемонстрировал, что его не устроит мирное урегулирование, которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Также они объяснили, что если бы НАТО выполнило ультиматумы Путина, которые он выдвинул в конце 2021 года и о которых упоминал в речи 15 января 2026 года, то это привело бы к разрушению НАТО и потребовало пересмотра архитектуры европейской безопасности.

"Путин неоднократно демонстрировал, что его требования больше, чем те, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах. Путин остается преданным своим первоначальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за пределы территории и не ограничиваются Украиной", - пишут в ISW.

Заявления Путина

Как сообщал ранее УНИАН, 15 января во время выступления на церемонии приема верительных грамот от послов 34 стран Путин заговорил о мире, но пригрозил Украине продолжением войны. Он, в частности, предложил "вернуться к предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности" и в очередной раз обвинил Украину в том, что якобы она виновата в том, что война продолжается.

По его словам, "кризис вокруг Украины стал прямым следствием игнорирования интересов России" и продвижения НАТО к ее границам, несмотря на якобы "публично данные" Западом обещания. Также диктатор пожаловался на то, что ситуация на международной арене "все больше и больше деградирует". По его словам, дипломатия подменяется односторонними, причем весьма опасными действиями.

