Не остановит вторжение США: FT объяснило, зачем Европа отправляет войска в Гренландию

НАТО разместит в Гренландии войска на "постоянной основе", заявил премьер Дании.

Несколько европейских стран присоединились к Дании, направив солдат для усиления безопасности Гренландии, на который претендует президент США Дональд Трамп, и войска НАТО будут находиться на острове на "более постоянной" основе, пишет Financial Times.

Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании, заявил в четверг, что намерение состоит в том, чтобы разместить в Гренландии больше датских войск, а другие союзники по НАТО были приглашены к участию на ротационной основе.

"Цель состоит в создании более постоянного военного присутствия", – сказал он.

Видео дня

Германия, Великобритания, Франция и Финляндия заявили, что они отправят незначительное количество военных. Европейские дипломаты заявили, что идея состоит в том, чтобы показать США, что Дания и другие страны серьезно относятся к безопасности в Арктике, а не в ответ на угрозы Трампа взять под контроль Гренландию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что около 15 французских солдат вскоре будут усилены сухопутными, воздушными и военно-морскими силами. Франция и Канада откроют консульства в Гренландии в ближайшие недели.

Германия заявила, что направит 13 разведчиков, Великобритания – одного офицера, Норвегия – двух солдат, а Швеция – несколько. Финский чиновник заявил, что Хельсинки, вероятно, объявит о своем собственном вкладе позже в четверг.

"Эти войска не смогли бы остановить вторжение США. Это невозможно. Поэтому необходимо использовать тонкий подход. Это должно показать, что мы наращиваем меры безопасности в Арктике и что можно сделать больше", – заявил высокопоставленный дипломат одной из стран-участниц.

Поульсен заявил, что будет "ротация", прибытие войск разных стран на определенный период времени для проведения учений. Как сообщило министерство обороны, это может включать защиту критически важной инфраструктуры, а также помощь в развертывании истребителей и кораблей в Гренландии.

Гренландия - последние новости

Как пишет The Economist, у Европы сейчас есть три стратегии дальнейшего развития событий в Гренландии - отвращение, сдерживание и отвлечение. При этом приоритетом на данном этапе являются попытки развеять опасения Трампа. Продемонстрировать, что опасения можно решить в рамках существующей правовой базы.

Также сообщалось, что 86 процентов американцев выступают против использования США военной силы для приобретения Гренландии. При этом, согласно опросу, 55 процентов респондентов выступают против попыток США приобрести Гренландию, а 37 процентов поддерживают.

Вас также могут заинтересовать новости: