При этом пропагандисты мечтают о визите в "солнечный Киев" в ближайшее время.

Российские пропагандисты продолжают истерику из-за визита президента США Джо Байдена в Украину. На этот раз они заявили, что американский лидер "разгуливал по солнечному Киеву" только потому, что Россия - "цивилизованная страна".

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", в эфире пропагандистской программы на федеральном канале гендиректор "Института политических исследований" Сергей Марков назвал Байдена "лидером оккупантов", Россию - "цивилизованной страной", а потом размечтался, что скоро и сам сможет посетить Киев "с помощью российской армии".

"Киев - солнечный город. С 2014 года нам запрещено туда ехать. И мы надеемся, что благодаря армии России мы сможем быть в нашем славном городе - древней столице Руси. Снова там побывать и насладиться красотой, которой сейчас наслаждается лидер оккупантов Джо Байден. Жители Украины должны слезами умываться, когда смотрят на этот визит, потому что его цель - чтобы жители Украины убивали и умирали", - заявил опальный Марков.

На этом скандальный пропагандист не успокоился, а заявил, что визит Байдена в Украину состоялся только потому, что это позволила "цивилизованная страна Россия".

"Мы - цивилизованная страна. Уверен, что Байден прилетел в Киев, потому что получил гарантии безопасности от российской стороны, что его не "накроют", - заявил Марков, добавив, что сирены в Киеве во время визита Байдена были "фальшивыми".

"Все знают, если Россия сказала, что она не бьет по Киеву во время визитов туда каких-то государственных деятелей, значит этого не будет. Мы те, кто придерживается своего слова, те, кто остается на стороне добра и цивилизации", - добавил пропагандист.

Неожиданный визит Байдена в Украину: что известно

Утром 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Он заявил о предоставлении Украине пакета оборонной помощи на 500 млн долларов, в который будут входить боеприпасы для HIMARS и гаубиц, более Javelin, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения. Официально о нем сообщат завтра, 21 февраля

Также американский президент сообщил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами обязались предоставить Украине около 700 танков и другую помощь.

В свою очередь Зеленский заверил, что результаты переговоров с Байденом вскоре можно будет увидеть на поле боя.

Байден также высказался о переговорах и текущей ситуации на поле боя. В частности заявил, что Украина добилась успехов в войне вопреки всем ожиданиям.

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