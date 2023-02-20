Президент США отметил, что Украина и дальше будет побеждать.

Украина добилась успеха в войне несмотря на все ожидания. Эта война стала самым большим вооруженным конфликтом в Европе.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США Джо Байден в ходе своего внезапного визита в Киев 20 февраля.

Американский лидер отметил, что выстраивание международной коалиции в поддержку Украины сало огромным вызовом для Вашингтона.

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"Американский народ знает - необузданная агрессия является угрозой для всех нас. Мы собрали коалицию наций от Атлантики до Тихоокеанского региона. НАТО. Япония. Количество наций - более 50, помогающих Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой. Сильнейшие экономики мира собрались, чтобы перекрыть жизненные потоки российской экономики. Вместе мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО", - указал Байден.

Кроме того, он вспомнил разговор с Зеленским год назад, когда президент Украины попросил собрать мировых лидеров для помощи Киеву.

"Год назад, когда мы говорили по телефону, я спросил у вас, господин президент: "Чем я могу помочь вам?", и вы ответили - я процитирую: "Соберите мировых лидеров для поддержки Украины, попросите их поддержать Украине". И вы сказали, что не знаете, сможем ли мы еще когда-то поговорить. Эта темная ночь была год назад, когда мир ожидал, что может пасть Киев, или даже вся Украина. Но год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит. Америка стоит с вами и мир стоит с вами", - указал американский президент.

Также политик рассказал о своих предыдущих визитах в Украину.

"Должен сказать, Киев стал частью моего сердца. Я приезжал сюда шесть раз как вице-президент и один раз как президент. Первый раз я приехал в 2009-м, потом возвращался три раза в 2014-м, во времена Революции Достоинства. В 2015-м, когда Рада строила крепкую демократию, и 2017-м, сразу перед тем, как я покидал Офис. Но я знал, что я еще вернусь - одна последняя поездка. Так что, президент Зеленский, для меня большая честь еще раз приехать в Киев встретиться с вами, военными, разведкой, дипломатами, которые стоят на защите страны", - подытожил Байден.

Визит Джо Байдена в Украину - что известно

20 февраля президент США Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Американский лидер почтил память погибших Героев Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским на Михайловской площади.

Кроме того, в ходе своего визита Байден заявил о новом пакете военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.

Вместе с президентом США в Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. С ним провел встречу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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