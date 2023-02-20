В частности, ожидается усиление украинского войска и дальнейшее освобождение украинских территорий из-под российской оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом США Джо Байденом и сказал, что результат визита американского лидера в Киев станет ощутимым на поле боя в борьбе с российским агрессором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместном брифинге с Байденом в Киеве.

"На этой неделе - уже год нашей несокрушимости, нашей борьбы против российской агрессии. И очень символично, что мы укрепляем нашу стойкость двумя встречами с господином президентом: моим и нашей команды визитом в Вашингтон в декабре, и визитом президента и его команды в Киев сегодня, сейчас. Результаты этих визитов, безусловно, будут ощутимыми на поле боя, в усилении наших воинов и в освобождении наших территорий", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, решение США предоставить Украине танки M1 Abrams уже заложило основу для "танковой коалиции".

"Исторически важен наш прогресс в вопросе противовоздушной обороны и это "Пэтриоты" для защиты наших городов. Это действительно фундаментальное усиление", - подчеркнул Зеленский.

Визит Байдена в Киев

20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Украину. Уже состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден посещает украинскую столицу уже в седьмой раз.

Это первый за последние 15 лет визит президента США в Украину.

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