Президент США поддержал украинский народ и в частности Владимира Зеленского.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден оставил запись в книге гостей в Мариинском дворце во время своего визита в Киев. Соответствующее фотоподтверждение опубликовал вице-премьер Украины Александр Кубраков.

Сначала Байден выразил оду народу Украины, а затем проявил уважение к Владимиру Зеленскому.

"Для меня большая честь снова быть приглашенным в Киев, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины, господин президент. Пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство", - написал Байден.

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Завершил президент США фразой " Слава Украине!", написав ее на украинский лад.

Байден стал первым президентом США со времен Джорджа Буша-младшего, который прибыл в Украину с визитом. Буш-младший находился в Киеве в сентябре 2008-го года.

Отметим, что эта встреча между Зеленским и Байденом стала уже второй для обоих президентов за последние два месяца. 21 декабря прошлого года они уже проводили очные переговоры, однако в Вашингтоне.

Неожиданный визит Байдена в Украину: что известно

Утром 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Он заявил о предоставлении Украине пакета оборонной помощи на 500 млн долларов, в который будут входить боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения. Официально о нем сообщат завтра, 21 февраля

Также американский президент сообщил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами обязались предоставить Украине около 700 танков и другую помощь.

В свою очередь Зеленский заверил, что результаты переговоров с Байденом вскоре можно будет увидеть на поле боя.

Байден также высказался о переговорах и текущей ситуации на поле боя. В частности заявил, что Украина добилась успехов в войне вопреки всем ожиданиям.

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