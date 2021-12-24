Девушки в полицейской форме порадовали, скорее всего, не детей, а их родителей.

В России на детском новогоднем празднике устроили шоу для взрослых. На арене цирка во Владивостоке разыграли "блокбастер" с Дедом Морозом, Бабой Ягой и девушками в полицейской форме, которую "усовершенствовали" короткими шортиками и кожаными ботфортами.

"Горячее" выступление на детском празднике устроил гастролирующий цирк Филатовых, передает российское издание "Подъем".

Под куполом для детей танцевали девушки в латексе и с дубинками. Они поднимали ноги и демонстрировали гибкость в коротких шортиках. Выступление сняли на видео, в сети его уже назвали подарком не для детей, а для отцов, которым пришлось вести своих чад на новогоднюю елку.

Между тем в труппе, которая поставила "горячие" танцы, не считают выступление излишне откровенным или же недетским. Один из дрессировщиков указал, что этот номер является "чисто новогодним".

"Это танец полицейских. Мы работаем его не первый год, и первый раз обращают на это внимание. Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но никакого в этом нет ничего, никаких откровенных сцен. Это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает", - указал в комментарии изданию участник труппы.

Читайте такжеОбиженный россиянин подал в суд на Деда Мороза (видео)По сценарию "блокбастера", главным героем всего выступления является полицейский, который помогает в поимке Бабы Яги. А танцующие в латексе девушки - отряд полиции, который прибывает на помощь, считает дрессировщик.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на линейке в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец живота.

Вас также могут заинтересовать новости: