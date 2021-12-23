Стороны конфликта не поделили парковочное место.

В Нижнем Новгороде (РФ) мужчина закопал в снегу машину матери-одиночки, потому что не поделил с ней парковочное место.

Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дна".

Мужчина якобы разозлился из-за того, что женщина заняла его парковочное место, на котором он расчистил снег.

Читайте также"Не видела их будущее": россиянка придушила и вынесла на мороз собственных детей (фото)Впрочем, россиянин решил не тратить силы и время для расчистки другого парковочного места для своего авто. Зато он отомстил женщине, закопав в снегу ее машину.

На ролике с места событий видно, как мужчина упорно блокирует машину снегом. Автор видео отмечает, что транспорт принадлежит женщине, которая сама воспитывает ребенка. Значит, у нее нет мужчины, который мог бы помочь.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из сел Омской области (Россия) детям вместо песка привезли землю с кладбища. На опубликованном видео в Twitter заметно, как местные жители разбирают комья земли и вынимают оттуда искусственные цветы, детали венков и крестов.

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