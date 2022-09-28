Россияне начали массово бежать из России на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации.

Двое российских мужчин, которые убежали от частичной мобилизации в Казахстан, не смогли ответить на вопрос местного блогера, чей Крым и Донбасс.

На опубликованном в сети видео казахский блогер спрашивает у российских мужчин, бежали ли они от войны, те ответили утвердительно.

Это побудило казаха устроить россиянам тест на уровень поддержки агрессивной политики Кремля. У мужчин интересовались их отношением к незаконной аннексии Крыма, принадлежностью Донбасса к Украине.

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Когда казах получил стандартные ответы типа "Крым - крымчан", "это с какой стороны посмотреть", то поставил острый вопрос: считают ли россияне Павлодар (казахский город) частью Казахстана. Те сразу же ответили "да".

Блогер:По какой причине сюда приехали?

Россияне:Бежим от войны... Это не наша война, а нас заставляют...

Б.:То есть, вы не хотите украинцев убивать?

Р.: Нет.

Б.: Крым чей, скажите?

Р.: Мы за то, чтобы не было никаких конфликтов... Крым - крымчан.

Б.:Крымчан? Не Украины?

Р.: Да кто его знает.

Б.:А Донецк, Луганск?

Р.:Это тоже территории жителей, которые там живут...

Б.: Вот видите, да, ребята, как они (русские - УНИАН) отличают? Говорит, это территории людей, которые там живут. А Павлодар чей, скажите?

Р:Это же, конечно, Казахстан официально.

Б.: А есть и не официально, да?

Р.:Нет, других вариантов нет.

Б.: Вот. А вы говорите, с какой стороны на это посмотреть. У вас еще есть какие-то сомнения... А почему вы в своей стране не наводите порядка?! Вы видите, вот люди в Москве, Дагестане выходят... Они борятся, а вы бежите из своей страны.

Россияне бегут от мобилизации

Ранее издание "Важные истории" писали о том, что Россия уже в понедельник, 26 сентября, готовится закрыть границу для мужчин призывного возраста. По данным источников журналистов, запрет на выезд будет частичным - у пограничников уже есть списки мобилизированных.

О закрытии границ также писала российская "Медуза", ссылаясь на источники в Администрации Путина. По их версии, мужчин будут отправлять домой 28 сентября, а издание "Верстка" писала о 30 сентября.

Россияне массово бегут на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Пользователи сети публикуют фото и видео больших пробок "беженцев" на границах указанных стран.

В это время Литва, Латвия и Польша заявили, что ограничивают въезд для россиян. Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд. Ходили слухи о введении запрета на въезд для граждан РФ и Грузией, но они в конечном итоге не подтвердились.

Предварительно, Россия желает привлечь к войне в Украине еще 300 тысяч мужчин, что указывает на недостаток живой силы для ведения обороны после разгома под Харьковом.

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