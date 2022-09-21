Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян, которые едут в другие страны ЕС.

Финляндия в скором времени планирует принять решение о полном ограничении на въезд для россиян.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что Финляндия срочно готовит решение о туристических визах для россиян, передает Yle.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами, и теперь мы хотим взять это движение под контроль", – сказал Хаависто.

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По словам Хаависто, в настоящее время власти готовят решение о том, как можно ограничить это туристическое движение или полностью прекратить его, и в ближайшее время этот вопрос будет представлен на рассмотрение парламента.

"Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых, как ни в чем не бывало", - отметил глава МИД Финляндии.

Ранее в МИД Финляндии сообщали, что из России в Финляндию стремится попасть все больше мужчин призывного возраста. В консульском отделе МИД считают, что объявление мобилизации в России усугубит это явление.

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