Среднее время ожидания в пешей очереди - больше суток.

Очереди российских мужчин, желающих покинуть Россию в связи с объявлением частичной мобилизации, на участке российско-грузинской границы КПП "Верхний Ларс" растут.

Фото и видео утренней обстановки на КПП были опубликованы в соцсетях самими россиянами.

Некоторые граждане обустроились у самих мусорок, другие ждут своей очереди на отбойниках.

Видео дня

Среднее время ожидания в пешей очереди - больше суток. Автомобилисты же стоят по несколько дней, пишут российские ресурсы.

Желающие выехать жалуются на нехватку бензина, воды и еды.

Будут ли закрывать въезд для русских: в Грузии сделали заявление

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури не увидел причин закрывать границу с Россией.

"Мне непонятны требования одной части оппозиции закрыть границу с Россией, а другой, наоборот, принимать как можно больше россиян. У нас нет оснований закрыть границу с Россией", - сказал он журналистам.

Грузинские власти уже приняли меры для усиления контроля на пограничных КПП, в частности, увеличили количество сотрудников для проведения таможенного контроля.

Россияне бегут от мобилизации

Ранее издание "Важные истории" писали о том, что Россия уже в понедельник, 26 сентября, готовится закрыть границу для мужчин призывного возраста. По данным источников журналистов, запрет на выезд будет частичным - у пограничников уже есть списки мобилизированных.

О закрытии границ также писала российская "Медуза", ссылаясь на источники в Администрации Путина. По их версии, мужчин будут отправлять домой 28 сентября, а издание "Верстка" писала о 30 сентября.

Россияне массово бегут на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Пользователи сети публикуют фото и видео больших пробок "беженцев" на границах указанных стран.

В это время Литва, Латвия и Польша заявили, что ограничивают въезд для россиян. Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд. Ходили слухи о введении запрета на въезд для граждан РФ и Грузией, но они в конечном итоге не подтвердились.

Предварительно, Россия желает привлечь к войне в Украине еще 300 тысяч мужчин, что указывает на недостаток живой силы для ведения обороны после разгома под Харьковом.

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