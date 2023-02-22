Всего организаторы мероприятия планировали собрать до 200 тысяч россиян.

Российский президент Владимир Путин посетил свой митинг-концерт на стадионе "Лужники" в Москве, но выступление его было кратким.

Глава Кремля традиционно прошелся по самым ярким пропагандистским клише о "специальной военной операции", несколько раз крикнул "Ура!" к зрителям, заявив о единстве нации.

"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь рядом с нами. Они сражаются мужественно, героически, храбро", - сказал Путин.

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На фразе "Поздравляю с наступающим праздником - Днем защитника отечества" Путин сошел со сцены, перед этим пожав руки представителям генералитета. Всего его выступление продолжалось не более 10 минут.

Концерт в "Лужниках" 22 февраля - что известно

Тысячи россиян собрались на концерт в "Лужниках", посвященный годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Возле стадиона заметили установку ПВО.

На стадионе было много патриотической символики - триколоры, гербы СССР, флаги советских воинских подразделений с лозунгом "Смерть немецким захватчикам". Вместе с тем символика Z отсутствовала. На концерте выступили любимчики путинского режима.

Всего организаторы мероприятия планировали собрать до 200 тысяч россиян.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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