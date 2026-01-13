Темная лошадка: назван отличный гибридный автомобиль, который незаслуженно обделен вниманием

Этот автомобиль имеет очень низкий расход топлива и предлагает высокий уровень комфорта.

Гибридные автомобили сочетают в себе лучшие качества традиционных автомобилей с ДВС и электромобилей. Эти модели предлагают низкий расход топлива и имеют ряд преимуществ над другими авто.

Одними из самых популярных гибридных автомобилей в мире остаются модели Toyota. Тем не менее, как пишет How-To Geek, есть одна гибридная модель, которая незаслуженно обделена вниманием. Речь идет о Volvo S90 PHEV.

Отмечается, что этот седан является тихим и комфортным автомобилем. Он имеет сдержанный, но стильный дизайн.

Также в издании похвалили Volvo S90 PHEV за высокий уровень практичности. Этот седан имеет удобные органы управления, а по качеству отделки интерьера он превосходит многих конкурентов.

Еще одним плюсом Volvo S90 PHEV в издании назвали то, что эта модель может проехать более 80 километров исключительно на электротяге. Благодаря этому во время недалеких поездок можно вообще не расходовать бензин, достаточно зарядить аккумуляторную батарею.

В издании отметили, что средний расход топлива Volvo S90 PHEV составляет около 3,5 литра на 100 километров в смешанном цикле. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды.

Volvo S90 PHEV оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарная мощность гибридной установки составляет 455 л.с. Также седан имеет полный привод.

В издании подчеркнули, что Volvo S90 PHEV нельзя назвать дешевой моделью. Это седан бизнес-класса, который является прямым конкурентом моделям BMW 5 Series, Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.

Какие гибридные автомобили не стоит покупать

Ранее эксперты назвали 4 гибридных автомобиля, которых следует избегать. Они заявили, что у этих моделей довольно много проблем.

В частности, руководитель отдела контента в NX Automotive Transport Карл Родригес призвал не покупать пикап Ford F-150 Hybrid. По его словам, этот автомобиль является далеко не самым надежным.

Автомобильный эксперт и генеральный директор Find by Plate Рут Калкинс заявил, что не рекомендует покупать Range Rover Evoque PHEV. Он поделился, что почти 2 из 3 владельцев этого кроссовера жалуются на его гибридную систему, а также кузов и двигатель.

