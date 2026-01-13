Тимошенко уличили в подкупе нардепов за голосования по законопроектам, - СМИ

В медиа также сообщают об обысках в офисе партии "Батькивщина".

Руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины уличили в подкупе нардепов за голосование по конкретным законопроектам. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"НАБУ и САП уличили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов", – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Конкретных имен или наименований в НАБУ не называли. Детали обещают обнародовать позже.

Между тем "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Отмечается, что речь идет об офисе в Киеве на улице Туровской.

В то же время проект "Схемы" со ссылкой на источник в антикоррупционных органах информирует, что речь идет о главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"НАБУ и САП разоблачили возглавляющую фракцию "Батькивщина" Юлию Тимошенко и подтвердил источник "Схем" в антикоррупционных органах. Больше деталей сейчас нет. Народный депутат сейчас это не комментировала, в ее фракции также ничего не сообщали", – заявили журналисты.

Эту информацию подтверждает и нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность"):

"Такие Юлия Тимошенко. Вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передал материалы в НАБУ", - написал он в Телеграмм-канале.

