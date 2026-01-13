'Враг потерял свои возможности': эксперт оценил удар по производству дронов в Таганроге

В результате атаки РФ, вероятно, потеряла часть возможностей по производству дронов.

Пораженный Силами обороны Украины завод по производству дронов "Атлант Аэро" в Таганроге имел современное оборудование, наработанные технологические процессы и элементы. Об этом рассказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV.

"Впервые об этом заводе я узнал в 2023 году. Тогда с большой помпой российское правительство открыло этот завод. Который должен был значительно увеличить объемы производства всего того, что нужно РФ для изготовления в товарных количествах дронов. И то, что на этот раз прилетело по нему, это важная история. Вполне вероятно, что по результатам этой атаки враг потерял часть своих возможностей по изготовлению дронов", – сказал Селезнев.

Он добавил, что подобные удары по этому предприятию могут повториться. Поскольку сам факт поражения означает, что Украина имеет верифицированную информацию и средства, которые позволяют добраться до этих объектов.

Видео дня

"Надеюсь, что такая история будет продолжаться. Несмотря на то, что враг будет продолжать концентрировать достаточно большое количество своих ресурсов ПВО и ПРО, в частности на юге РФ и на временно оккупированных территориях нашей страны", – добавил Селезнев.

Удары по РФ – важные новости

Напомним, ранее об атаке на завод "Атлант Аэро" в Таганроге сообщили в СБУ. Там отметили, что предприятие занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион" для оккупационной армии.

Также ранее в Генштабе сообщали, что украинские защитники поразили нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области. Отмечалось, что эта нефтебаза привлечена к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск.

Вас также могут заинтересовать новости: