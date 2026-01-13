В Киеве могут взорваться сети целых кварталов, людей придется эвакуировать, - нардеп

Политик добавил, что ему неизвестно, ведется ли с жителями Киева коммуникация по поводу таких сценариев.

Киев может столкнуться с серьезными проблемами из-за сбоев в теплоснабжении и электросетях, вызванных российскими атаками. В случае повсеместных отключений могут взорваться сети целых кварталов.

Такое заявление сделал народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире Вечер.LIVE. По его словам, в таком случае в столице придется эвакуировать людей.

Политик добавил, что ему неизвестно, ведется ли с жителями Киева коммуникация по поводу таких сценариев. Он выразил надежду, что во время завтрашнего заседания будут приняты какие-то реальные решения и выделены конкретные средства непосредственно на преодоление последствий и обеспечение безопасности Киева в будущем.

"Чтобы быть готовыми к таким последствиям, которые могут даже усугубиться в связи с тем, что сети целых жилых кварталов или домов могут буквально одна за другой взорваться. Это приведет к параличу. Де-факто останется один механизм – эвакуировать людей и полностью модернизировать инфраструктуру с нуля", – пояснил Кицак.

Ситуация с энергетикой в Киеве

После ряда массированных атак оккупационных войск РФ по Киеву в столице сложилась очень тяжелая ситуация с электро- и теплоснабжением. Во многих домах тепла нет еще с пятницы, 9 января. Температура в квартирах опустилась до нуля, от замерзания воды порвало трубы.

Ситуация со светом на Правобережье Киева после очередного российского обстрела ухудшилась до уровня Левого берега. В столице продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Сроки восстановления неизвестны.

Известно, что россияне били в том числе по ТЭЦ-5. Нардеп Алексей Кучеренко рассказал, что по объекту ударили пять вражеских ракет.

