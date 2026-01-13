Простые 'лайфхаки', чтобы старый ноутбук на Windows работал как новый

В большинстве случае достаточно правильно настроить программную часть системы.

Если ваш старый ноутбук в последнее время стал медленным и "тормозит" даже при базовых задачах, не спешите бежать за новым. Порой достаточно правильно настроить программную часть системы, чтобы "вдохнуть" в него вторую жизнь.

Специалисты How-To Geek выделили 10 простых и эффективных способов ускорить Windows и вернуть устройству былую скорость.

1. Проверьте систему на вредоносные программы

Вирусы и майнеры могут сильно замедлять работу гаджета. Используйте антивирус или встроенный инструмент Microsoft Defender для проверки и удаления угроз.

Видео дня

2. Удалите ненужные программы

Ноутбуки изначально поставляются с кучей предустановленных приложений, которые производители добавляют в надежде, что пользователи будут ими пользоваться. На практике такое ПО зачастую работает в фоновом режиме, потребляет системные ресурсы и заметно замедляет работу Windows.

Удаление этих программ – один из первых шагов, который стоит сделать после покупки ноутбука. Если раньше вы этого не сделали, самое время заняться чисткой. Кроме того, за время использования на ноутбуке могли накопиться программы, установленные "на время", которые продолжают нагружать систему и занимать гигабайты дискового пространства.

3. Отключите автозапуск

Приложения, запускающиеся при каждом старте Windows, замедляют загрузку системы. Отключите ненужные программы через "Диспетчер задач".

"Вы удивитесь, насколько быстрее будет загружаться и работать ваш ноутбук", – говорят эксперты.

4. Отключите синхронизацию OneDrive

Облачный сервис OneDrive может быть полезным инструментом, но для многих пользователей он становится лишь еще одним фоновым сервисом от Microsoft. Постоянная синхронизация данных в фоне нагружает систему и интернет-соединение, из-за чего компьютер может работать медленнее и менее отзывчиво.

Если вы не пользуетесь OneDrive, его можно удалить так же, как и любое другое приложение. Тем же, кто полагается на этот сервис, стоит временно приостанавливать синхронизацию во время активной работы за ноутбуком.

5. Выберите высокопроизводительный план питания

В настройках питания установите режим "Высокая производительность" – это позволит системе эффективнее использовать ресурсы процессора.

На новых ноутбуках с процессорами Ryzen (Zen 3 и выше) обычно лучше придерживаться плана "Сбалансированный", поскольку процессоры уже оптимизированы для наилучшей работы с ним.

6. Освободите место на диске

Неиспользуемые программы и файлы занимают ценное место на накопителе, которое лучше оставить свободным для более быстрой работы SSD. Когда диск вот-вот переполнится, система теряет в производительности, а операции чтения и записи выполняются медленнее.

Это правило актуально как для старых SATA-накопителей, так и современных SSD с интерфейсом PCIe NVMe. Рекомендуется всегда держать свободными не менее 15–20% объема диска

7. Обновите Windows и драйверы

Новые версии программного обеспечения часто содержат исправления ошибок и оптимизации, которые делают систему быстрее и стабильнее.

Если ранее обновления были приостановлены, стоит вернуть автоматическое обновление и дополнительно запустить ручную проверку.

8. Уменьшите количество визуальных эффектов

Прозрачность, анимация и графические эффекты отлично смотрятся на новых ноутбуках, но на старых и маломощных моделях, особенно со встроенной видеокартой, они могут сильно нагружать систему.

Откройте Параметры Windows, затем перейдите в раздел "Специальные возможности" > "Визуальные эффекты". Отключите "Эффекты прозрачности" и "Эффекты анимации" – после этого интерфейс Windows станет заметно более быстрым и отзывчивым.

9. Закрывайте неиспользуемые программы

Отключайте и закрывайте все, чем не пользуетесь прямо сейчас. Привычка сворачивать окна "на потом" приводит к тому, что в системе накапливаются процессы, которые впустую расходуют оперативку и ресурсы процессора.

Старайтесь, чтобы панель задач и системный трей (нижний правый угол панели задач) были как можно менее загруженными. И не забывайте закрывать лишние вкладки в браузере, если вы ими не пользуетесь.

10. Выключайте Windows правильно, а не просто закрывайте крышку

Еще одна распространенная привычка многих пользователей ноутбуков – просто закрывать крышку устройства вместо полноценного выключения. По умолчанию это действие переводит ноутбук в режим сна, а не полностью выключает его.

Если после всех этих настроек старый ноутбук на Windows все еще работает медленно, можно рассмотреть полную переустановку системы. Более смелые пользователи могут даже попробовать установить Linux, чтобы вдохнуть новую жизнь в старое устройство.

Ранее эксперты, изучив отзывы пользователей, выбрали лучшие бюджетные ноутбуки в 2026 году. Все они обеспечивают достойный уровень автономности, производительности и качества сборки.

Также пользователям рассказывали, почему заряжать смартфон от ноутбука – плохая идея. Это не только медленно, но и может навредить батарее самого ноутбука.

Вас также могут заинтересовать новости: