Ирина Билык показала фото 10-летней давности и спросила честное мнение подписчиков

Артистка не осталась в стороне от популярного тренда.

Украинская певица и композитор Ирина Билык присоединилась к популярному тренду и показала, как выглядела 10 лет назад.

55-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге снимок 2016 года, а за ним - фотографию, сделанную в 2026-м. Билык призвала своих подписчиков ответить, какой она им нравится больше. Большинство поклонников певицы заверили, что обожают ее и тогда, и сейчас:

"Люблю и в 2016, и в 2026, и буду любить в 2046. Ира, вы красивы всегда. И время не имеет значения".

"Всегда прекрасная та самая невероятная женщина".

"С 1988 до бесконечности. Неповторимая и непревзойденная!".

"Ирочка, ты всегда прекрасна, как весенний цветочек".

"Всегда очаровательная и сияющая!".

"Разницы нет. Песни хороши и тогда, и сейчас, за это вас и любим. А остальное - второстепенно".

"Уважаю и люблю ваши песни, в них есть глубокий смысл".

"Ира, вы как дорогое вино - с годами только лучше и вкуснее".

Как сообщал УНИАН, ранее украинский шоумен Дмитрий Коляденко, который был в отношениях с Ириной Билык несколько лет, раскрыл, почему артистка до сих пор обижается на него. Он говорит, что все еще считает ее королевой и дивой.

