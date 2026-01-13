Ирина Билык показала фото 10-летней давности и спросила честное мнение подписчиков

Украинская певица и композитор Ирина Билык присоединилась к популярному тренду и показала, как выглядела 10 лет назад.
55-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге снимок 2016 года, а за ним - фотографию, сделанную в 2026-м. Билык призвала своих подписчиков ответить, какой она им нравится больше. Большинство поклонников певицы заверили, что обожают ее и тогда, и сейчас:
"Люблю и в 2016, и в 2026, и буду любить в 2046. Ира, вы красивы всегда. И время не имеет значения".
"Всегда прекрасная та самая невероятная женщина".
"С 1988 до бесконечности. Неповторимая и непревзойденная!".
"Ирочка, ты всегда прекрасна, как весенний цветочек".
"Всегда очаровательная и сияющая!".
"Разницы нет. Песни хороши и тогда, и сейчас, за это вас и любим. А остальное - второстепенно".
"Уважаю и люблю ваши песни, в них есть глубокий смысл".
"Ира, вы как дорогое вино - с годами только лучше и вкуснее".
