Украинцы считают каждый день с начала полномасштабного российского вторжения от 24 февраля 2022 года. Однако именно 1418-й день прошел как-то обыденно. Но в РФ осознание этой цифры буквально "разорвало" мировоззрение "великороссов". Потому что эта "не война" уже длится дольше "Великой Отечественной".

Для нас война продолжается еще с 2014 года и будет продолжаться, пока враг не отступит. Потому что отступать нам некуда. И 1418-й день мало чем отличается от 1417-го или 1419-го. Но для россиян – тех, что "зетники" и "перепатриоты" в лаптях – вопрос стоит коренным образом иначе. Ведь они росли, формировались как личности, старели и часто даже умирали под лозунгами "Великой Победы" и "Можем повторить", "На Берлин!" и все такое. И вдруг оказалось, что "не могут". Миф развеян.

Удар перепарированным "Орешником" "куда-то туда" под Львовом, который, среди прочего, и отмечал "рубеж" 1418-го дня, только подлил масла в огонь отчаяния Z-тусовки. Потому что прошел без каких-либо наглядных потерь для Украины. Взаимные обстрелы энергетики тоже уже стали почти рутиной.

Видео дня

В комментариях в российских ТГ-каналах – какая крамоль – "Орешник" даже называли "большой хлопушкой". Ведь без ядерного заряда эффективность удара тремя десятками металлических болванок это… ничто. Даже по сравнению с привычными, к сожалению, "Калибрами" или Х-101. А россияне этот "Орешник" целый год готовили...

Это на фоне новостей из Воронежа и Белгорода, где уже который день блэкаут, а в пабликах "БНР" циркулирует информация, что только из Белгородщины "на фоне СВО" выехало 60 тысяч человек (а на самом деле больше). Местный губернатор не нашел ничего лучшего, как объявить "поиск провокаторов", которые якобы пытаются "поднять волну недовольства". Действительно, "все идет по плану" – почему же белгородцы так недовольны?

Здесь еще и Трамп, как до этого финны, захватывает российские суда, имеющие фиктивные флаги, вводит санкции за торговлю с Ираном и вообще похищает Мадуро из Венесуэлы (а эти страны являются двумя из трех "китов" для РФ по обходу санкций). Еще не забыта Сирия. Потеря за потерей для "величия".

Плюс, Украина стабильно бьет те же танкеры, порты, заводы, пароходы – все, до чего дотянется. И с каждым месяцем бьет все больше. А хороших экономических новостей "на болотах" вообще нет. "Хорошей" там теперь считается та новость, где ничего не упало и не "остыло" – там "остыванием" называют кризис. Это задает тон под тот "рубеж 1418".

Показательно, что все обсуждения "рубежа" полностью лишены официальных комментариев. Тема "1418-го дня" – это табу для Путина и всего его кодла, потому что это признак позора.

Конечно, МО РФ именно тогда же – чистое "совпадение" – сообщило о своем продвижении "на всех участках фронта" и о "приближении к Славянско-Краматорской агломерации", но это россиян, наоборот, еще больше разозлило. Потому что "деды до Берлина дошли" за 4 года, а эти "новоделы" только "приблизились" к Славянску. А тем временем российская группировка в декабре впервые за прошлый год начала сокращаться на территории Украины. Потому что потери превышают пополнение, хотя для РФ эта тема тоже "табу".

Еще свежи, впрочем, в памяти россиян слова Путина о "будет как в Купянске", если украинцы не сдадутся – откуда россияне сейчас бегут или сдаются в плен. На 1420-й день (немножко не успели) украинцы официально вывесили государственный флаг над разрушенной городской администрацией Купянска. Символично. "Все идет по плану", о чем не забыли напомнить россияне в комментариях.

А вот известный телебрехун Соловьев решил этот рубеж "отметить" угрозами захватить "нашу Азию", чтобы "победить НАТО". Какой-то географический кретинизм (НАТО? В постсоветской Азии?), но что ему уже терять. Он заявил, что Украина "уже побеждена", а потому стоит начать "еще ряд спецопераций" в Центральной Азии и на Кавказе. В первую очередь, он пропагандирует нападение на Армению, где "скоро выборы". Это откровенная попытка отвлечь словесным "величием" от реального положения дел. А что – раньше же всегда работало? Однако сейчас это уже набивает мощную оскомину даже "зетникам".

Гораздо интереснее было то, как россияне спорили между собой, почему же так получилось с "СВО" (точнее – НЕ получилось) через сравнение с различными историческими событиями. Конечно, прежде всего с "Великой Отечественной", но не только. В комментариях под такими постами "знатоки" истории откровенно "мерялись" самыми длинными войнами. Типа, "у американцев бывало и хуже!".

Но почти никто не упоминал, что вообще-то Вторая мировая длилась не 1418, а 2195 дней – от сентябрьской атаки Рейха на Польшу в 1939 году до капитуляции Японии в 1945 году (тоже в сентябре). Все, что было вне мифа о "Великой Отечественной" в РФ, если и не забыто, то прямо игнорируется даже сейчас.

А вот Польшу, кстати, упоминали довольно часто в комментариях. Но в несколько ином контексте – нацисты захватили Польшу за 39 дней (при поддержке СССР, хотя российские комментаторы об этом как-то забывают), а РФ "не может захватить Украину уже 4 года". Не считая события 2014 года. "Это как если бы немцы застряли в Польше на 4 года и не пошли на СССР" – самый красноречивый в этом контексте российский комментарий, намекающий на возможную агрессию Кремля против ЕС и НАТО, которую Украина остановила.

Вспоминали и о Финляндии, война с которой длилась 105 дней, и другие войны, которые обычно были еще короче. Примечательно, что почти не упоминали Первую мировую, из которой Россия вышла "раньше времени" - в целом эта война длилась 1568 дней, однако россияне "сдулись" уже на 1340-й день в Брест-Литовске, потому что экономика развалилась.

Фактически, единственная долгая война, которую РФ приписывает себе как "историческую победу", это Северная война 1700-1721 годов, где Петр I победил шведов за 21 год. Однако и там россияне забывают, что воевали не одни – шведы вынуждены были воевать почти со всеми соседями, а потери от войны и реформ "кровавого Петра" были просто неисчислимы. И никакая Полтавская битва этого не перечеркнет. Собственно, этот опыт "победы любой ценой" сам Путин видит за пример, сравнивая себя с Петром I.

На этом, собственно, и заканчивается весь "ретропозитив" для российских любителей прошлых побед. Ведь были еще упоминания об Афганской войне, которая не очень похожа на украинскую, потому что это была партизанская борьба против оккупации, но она затянулась на 3 292 дня или 9 лет. Вспоминалась также Корейская война, где СССР, оказывается, тоже "победил". Технически она продолжается до сих пор, потому что там только хроническое перемирие. Однако активная фаза длилась 1128 дней – более 3-х лет.

Сравнивали цифру в 1418 дней и с другими полномасштабными войнами, где РФ и ее предшественники не принимали прямого участия. Например, о Вьетнамской войне для США (СССР отправлял оружие вьетнамцам), а также о "Первой социалистической" – Китайско-вьетнамской войне 1979 года. Западная кампания во Вьетнаме затянулась на 7120 дней – это почти 20 лет. Хотя там тоже преимущественно была партизанская война.

А вот китайская "специальная военная операция" в том же Вьетнаме, которую почти полностью скопировал Кремль в 2022 году, длилась всего 30 дней. Ведь поняв, что потери слишком велики, а "блицкриг" не удался, китайцы быстро "признали победу", облизнулись и поехали домой – делать переворот в руководстве КПК. После чего пригласили к себе западные корпорации и почти разорвали отношения с СССР.

Интересно, что часто можно встретить комментарии россиян типа: "признайте уже какую-нибудь победу и заканчивайте все это". Таких настроений в телеграме становится все больше. А что же произошло, а?

В общем, в комментариях россияне вспомнили едва ли не все длительные войны как ХХ века, так и в истории человечества в целом. Наиболее "упоротые" вспоминали, например, о Реконкисте, которая длилась почти 800 лет, Греко-персидских войнах, Столетней войне и т. д. Однако наиболее наглядными были сравнения с ирано-иракской войной 1980–1988 годов, ведь она наиболее близка к событиям между Украиной и РФ сейчас – к войне на истощение. Однако таких комментариев было не слишком много.

Потому что, как бы это ни раздражало россиян, на поле боя у нас сражаются две стороны примерно на равных. Конфликт между Ираном и Ираком длился 2890 дней. До тех пор, пока не закончились ресурсы не только у Хусейна, который был вынужден откатиться с иранских территорий обратно, но и у самих иранцев, которые попытались захватить уже иракские земли (не слишком удачно).

Показательно, что, не смирившись с поражением в Иране, Хусейн почти сразу напал на Кувейт, чем спровоцировал войну едва ли не со всем Западом и, прежде всего, с США. Именно Штаты впоследствии и положили конец его режиму.

Потому что диктаторский режим в случае поражения либо реформируется, либо распадается. И от отчаяния, при невозможности смены лидера, как было в КНР, режим вынужден искать новую цель, чтобы поддерживать "военный ажиотаж" среди населения. Тот же Иран сейчас наглядный тому пример – в столице нет воды и топлива, а деньги режим тратит на перевооружение Хамас и Хезболы.

Поэтому слова Соловьева, который является рупором окружения Путина, наглядно показывают, что даже в случае перемирия с Украиной Кремль будет искать не мира, а новой войны. И поиск своего "Кувейта" для Путина уже идет.

1418 дней – это очень символическая для РФ цифра, хотя фактически она ни о чем не говорит. Ведь войны не "завершают" – их либо выигрывают, либо проигрывают (если это не гражданская война). Некоторые креативные россияне в комментариях уже интересовались, будут ли z-логеры отмечать 1488-й день – тоже довольно символичный рубеж получится.

Громче всего "выют на болотах" именно российские "псы баскервилей" – "z-патриоты", которые все силы положили на то, чтобы эту войну поддержать и спровоцировать.

Миф разбит. "Величие" утрачено. Осталось россиянам не только это понять, но и почувствовать. Чтобы "повторить" другой пример – февраль 1917-го.