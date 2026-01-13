Культовая 'Девушка с татуировкой дракона' получит сериальную адаптацию

Съемки планируют проводить в Литве.

Sky заказал сериальную адаптацию культового романа Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона"/"Мужчины, которые ненавидят женщин". Проект будет состоять из восьми эпизодов.

Как сообщает Variety, сценарием и продюсированием сериала займутся Стив Лайтфут, известный по работам над сериалами "Ганнибал" и "В ее глазах", а также Анджела ЛаМанна, которая работала над шоу "Призраки поместья Блай". Производством займется компания Left Bank Pictures.

Сюжет сериала, как и в оригинальном романе, сосредоточится на журналисте Микаэле Блумквисте и хакерше Лисбет Саландер, которые расследуют давнее исчезновение девушки из влиятельной семьи. Авторы обещают перенести историю в современный контекст, сохранив дух и расследовательскую ДНК книг серии "Миллениум". Съемки сериала планируют начать этой весной в Литве. Премьера состоится на Sky в Великобритании, Ирландии, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии.

"Миллениум" - это серия криминально-журналистских романов шведского писателя Стига Ларссона, которая стала одной из самых успешных книжных франшиз в мире. Первоначальная трилогия состоит из романов "Мужчины, которые ненавидят женщин", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки".

Ларссон завершил три романа, но умер в 2004 году, так и не дожив до их публикации и мирового успеха. В 2015-2019 годах шведский писатель Давид Лагеркранц написал еще три романа, развивая историю Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста. С 2022 года продолжением серии занимается Карин Смирнофф.

Серия также приобрела широкую популярность благодаря экранизациям. Первой появилась шведская кинотрилогия 2009 года, в 2011 году вышла голливудская адаптация Дэвида Финчера, а в 2018-м - фильм "Девушка в паутине", снятая уже по книге-продолжению.

