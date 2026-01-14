Украинские военные 'затрофеили' российский танк Т-80БВМ

Аналитики отметили, что данный российский танк оснащен антидроновым "мангалом" – каркасом из сетки и троса.

Военнослужащие танкового батальона во взаимодействии с бойцами 1-го штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады "затрофеили" российский танк Т-80, сообщается на официальной Facebook-странице 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

В сообщении отмечается, что техника российских оккупантов была выведена из строя и после боя захвачена украинскими военными.

"Захват вражеской техники является очередным подтверждением эффективного взаимодействия подразделений и профессиональной подготовки личного состава бригады. Себе – честь. Украине – слава", – говорится в заявлении военных.

К слову, Милитарный рассказал, что данный российский танк оснащен антидроновым "мангалом" – каркасом из сетки и троса, который должен активировать боевую часть FPV-дронов. Конструкция прикрывает боковые и заднюю части башни, а также моторно-трансмиссионное отделение машины.

Как добавляется, на танке видна динамическая защита: блоки "Контакт-1" в лобовой и боковой частях и "Реликт" на башне.

Аналитики отметили, что Т-80БВМ – это модернизированный вариант танка Т-80БВ, разработанный Омским заводом транспортного машиностроения. Добавляется, что он обеспечивает повышение основных боевых характеристик машины.

Кроме этого, на танк установлены 125-мм пушка 2А46М-4, стабилизатор вооружения 2Е58 и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Издание отмечает, что механизм заряжания враг доработал, чтобы использовать бронебойные боеприпасы с обедненным ураном – 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2".

По словам аналитиков, улучшение командной управляемости обеспечено установкой УКВ-радиостанции Р-168-25У-2 "Акведук". Также танк получил модернизированный газотурбинный двигатель ГТД-1250.

Ранее УНИАН сообщал, что в украинской разведке сообщили, что Россия начала применять для ударов по Украине новый ударный беспилотник – "Герань-5". Дрон имеет технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar. Аналитики из Института изучения войны предполагают, что "Герань-5" может начать нести ракеты класса "воздух-воздух". Эксперты не исключают, что Россия модифицирует свои беспилотники для того, чтобы бороться с украинской ПВО, в частности, с авиацией, которая охотится на вражеские дроны.

Также мы писали, что президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан поделился, что Россия сбрасывает мины с "Шахедов", что представляет для украинского населения большую угрозу. Хазан заявил, что теперь нужно быть в 300 раз более внимательными, потому что россияне коварны, лживы и всегда делали и будут делать что-то, чтобы поразить как можно больше мирных граждан. Эти мины могут взрываться, когда приезжают спасатели на место инцидента или же будет проезжать гражданский автомобиль.

