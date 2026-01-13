Оккупанты готовят термобарические сбросы с дронов на юге Украины, - СМИ

Россияне получили сотни термобарических ручных гранат.

Российские оккупанты готовят сброс термобарических боеприпасов с дронов на юге Украины.

Такое заявление сделал в комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, такая опасность существует для военных на Гуляйпольском направлении.

"По данным нашей разведки, на Гуляйпольском направлении несколько дней назад российские подразделения беспилотных летательных аппаратов получили около полутора тысяч термобарических ручных гранат для того, чтобы осуществлять сбросы по нашим позициям", – пояснил он.

Волошин отметил, что оккупанты хотят подрывать укрытия, в которых могут находиться украинские военные.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 13 января, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений с противником. На Гуляйпольском направлении украинские воины сегодня отбили 25 атак врага. Отмечается, что на некоторых локациях бои не прекращаются.

Между тем DeepState сообщает, что оккупационные войска РФ продвинулись вблизи двух населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о селах Шандриголово и Свято-Покровское.

