'Они пытаются нас заморозить': киевляне рассказали The Guardian о ситуации в городе

В доме киевлянки Аллы Полищук уже три дня подряд нет электричества, в квартире очень холодно.

Ночью 9 января, несмотря на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о масштабных и неизбежных российских авиаударах, Татьяна Шкред в полночь начала готовить еду для своих детей, пишет The Guardian.

Издание рассказало, что украинка опасалась, что в ее жилом доме на левом берегу Киева – части города, которая больше всего пострадала от атак Москвы на энергетическую инфраструктуру – снова отключат электроэнергию. Поэтому женщина готовила еду до 3 часов ночи, когда ее квартира погрузилась в морозную темноту.

Следуя "правилу двух стен", Татьяна и двое ее детей, которым 4 и 11 лет, пережидали ракетные обстрелы и атаки дронов.

В материале указывается, что когда волна атак закончилась, как и десятки тысяч других, им пришлось иметь дело с последствиями длительной холодной погоды, ведь днем температура на улице опустилась до -12, а ночью – до -19.

Хотя, как отмечает издание, отопление в ее доме удалось восстановить, но все бытовые приборы в квартире работают от электричества.

"В квартире все работает от электричества. Без электричества нет воды, и я не могу готовить еду. А в течение первых 24 часов после атаки не было отопления. Мы все были в термобелье, лыжной одежде, а сверху еще и в других вещах, и спали все вместе в одной кровати. Моему сыну 11 лет, и он сохранял спокойствие, но моей дочери всего четыре, и ей было холодно даже тогда", - рассказала Шкред.

В статье говорится, что хотя за почти четыре года войны, продолжающейся с момента полномасштабного вторжения России, по Киеву уже наносились более мощные удары, последствия атаки России на энергетическую инфраструктуру 9 января можно сравнить с темными днями первых недель войны, когда российские танки пытались прорваться к столице.

Издание подчеркнуло, что намерения России были известны всем. После новой волны российских атак в понедельник, 12 января, вечером, государственная энергокомпания "Укрэнерго" заявила, что целью Москвы было "отключить город".

"Россияне пытаются отключить город и заставить людей уехать за пределы Киева", - заявил генеральный директор "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью изданию Kyiv Independent.

По его словам, ночью Россией были повреждены подстанции и 70% Киева осталось без электроэнергии.

Кроме того, как говорится в материале, российские атаки на энергетическую инфраструктуру привели к значительным отключениям электроэнергии в последние недели в Одессе, Днепре и Запорожье, что осложнилось из-за холодной погоды и дефицита запасных частей, поскольку после атак растет количество ремонтов.

Издание отметило, что даже в районах столицы с более надежным электроснабжением наблюдаются периодические отключения электроэнергии на улицах, в кафе и супермаркетах, где эскалаторы и конвейерные ленты выключаются, когда отсутствует свет.

Добавляется, что в других наиболее пострадавших районах Киева, где через несколько дней после катастрофы электроснабжение так и не восстановлено, службы экстренной помощи установили в снегу палатки для обогрева с насосным отоплением и пункты питания, где подают горячие напитки и рагу.

В статье рассказывается, что в одной из палаток вместе со своей дочерью-подростком Ириной, которая только что закончила онлайн-занятия, поскольку ее школа закрыта, была и Алла Полищук.

"Мы пришли сюда, чтобы согреться. У нас уже три дня подряд нет электричества. В некоторых местах оно появляется на несколько минут, но потом снова исчезает. Но хуже всего – это холод, даже когда мы одеваемся во все наши вещи и укутываемся в одеяла. Неважно, сколько одежды ты наденешь, ты все равно чувствуешь его на коже. Мы живем в старом доме, поэтому он очень быстро охлаждается", – поделилась женщина.

Полищук рассказала, что некоторые жители ее дома послушались совета мэра Киева Виталия Кличко покинуть город и уехать на дачу или к родственникам в сельскую местность.

"Боюсь, что они пытаются нас заморозить. Они ждали эту волну холодов. В ноябре они провели большой рейд на энергетическую инфраструктуру, но температура была +8 °C. Теперь я боюсь, что они снова нанесут удар, поскольку стало так холодно", - добавила женщина.

народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак предупредил, что в случае повсеместных отключений могут взорваться сети целых кварталов. Кицак отметил, что в таком случае придется эвакуировать людей в столице. Депутат добавил, что не знает, ведется ли с жителями Киева коммуникация по этому поводу. Кицак надеется, что на заседании будут приняты какие-то реальные решения, а также выделены средства на преодоление последствий.

народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что в результате удара россиян по киевской ТЭЦ-5 объект получил серьезные повреждения. По словам Кучеренко, враг атаковал ТЭЦ-5 пятью ракетами. Он поделился, что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя по сети.

