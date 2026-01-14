США приобрели устройство, способное вызвать 'Гаванский синдром', - CNN

Устройство, которое до сих пор изучают, генерирует импульсные радиоволны и может содержать российские компоненты.

Министерство обороны США более года тестировало устройство, приобретенное в ходе секретной операции, которое, по мнению некоторых следователей, могло быть причиной серии загадочных заболеваний, поразивших американских шпионов, дипломатов и военных и получивших в народе название "Гаванский синдром", сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, осведомленные в этом вопросе.

По данным двух источников, подразделение Министерства внутренней безопасности, Служба расследований внутренней безопасности, приобрела устройство за миллионы долларов в последние дни администрации Байдена за средства, предоставленные Министерством обороны.

Как говорится в статье, по словам этих людей, чиновники заплатили за устройство "восьмизначную сумму", но отказались назвать более конкретную цифру.

Видео дня

Издание подчеркнуло, что это устройство до сих пор изучают, а также продолжаются дискуссии и даже скептицизм в некоторых правительственных кругах относительно его связи с десятками аномальных случаев со здоровьем, которые официально остаются невыясненными.

По словам одного из источников, устройство генерирует импульсные радиоволны. По мнению некоторых чиновников и ученых, именно это может быть причиной инцидентов. Более того, этот собеседник отметил, что хотя устройство не является полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты.

В материале отмечается, что чиновники уже давно пытаются понять, как устройство, достаточно мощное, чтобы причинить вред, о котором сообщают некоторые жертвы, может быть портативным.

По словам одного из источников, который уже ознакомился с устройством, это остается основным вопросом. Этот человек рассказал изданию, что это устройство может поместиться в рюкзак.

Как отмечает издание, приобретение этого устройства вновь разжигло болезненную и противоречивую дискуссию в правительстве США по поводу Гаванского синдрома, официально известного как "аномальные эпизоды со здоровьем".

В материале рассказывается, что впервые таинственную болезнь зафиксировали в конце 2016 года. Тогда группа американских дипломатов, находившихся в кубинской столице Гаване, начала сообщать о симптомах, похожих на травму головы, включая головокружение и сильные головные боли. В последующие годы случаи этой болезни были зафиксированы по всему миру.

Издание рассказало, что в течение следующего десятилетия разведывательное сообщество и Министерство обороны пытались выяснить, были ли эти чиновники жертвами какого-то вида направленной энергетической атаки со стороны иностранного правительства.

Примечательно, что высокопоставленные представители разведки публично заявляли, что нет достаточных доказательств для такого вывода, а жертвы утверждали, что правительство США манипулировало ими и игнорировало важные доказательства того, что Россия атаковала американских чиновников.

Однако, как отмечает издание, представители министерства обороны считали свои выводы настолько серьезными, что в конце прошлого года проинформировали о них комитеты по разведке Палаты представителей и Сената. Также они упомянули о приобретенном устройстве и его испытаниях.

По словам нескольких источников, сейчас одним из главных опасений некоторых чиновников является то, что если технология окажется жизнеспособной, она может распространиться. В таком случае, говорится в статье, более чем одна страна может получить доступ к устройству, способному нанести американским чиновникам травмы, которые положат конец их карьере.

Издание поделилось, что позиция правительства возмущает многих жертв инцидентов. Они уверены, что существуют четкие доказательства того, что Москва стоит за их симптомами. У некоторых пострадавших были настолько сильные симптомы, что им пришлось уйти на пенсию. По мнению некоторых лиц, приобретение устройства может быть потенциальным оправданием.

"Если [правительство США] действительно обнаружило такие устройства, то ЦРУ задолжало всем пострадавшим серьезные и публичные извинения за то, что с нами обращались как с изгоями", - заявил один из первых сотрудников ЦРУ Марк Полимеропулос, который обнародовал свои травмы, полученные в Москве в 2017 году.

Вооружение США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США во время военной операции в Венесуэле по похищению Николаса Мадуро могли применить какое-то акустическое оружие, чтобы обезвредить охранников венесуэльского диктатора. Издание New York Post ссылается на заявление неизвестного венесуэльского военного, которое опубликовал в соцсети X американский правый активист Майк Неттер. Он рассказал, что американцы уничтожили сотни его собратьев, не потеряв ни одного своего бойца. По его мнению, США использовали технологии и оружие, о которых он даже не слышал.

Также мы писали, что США отменили запрет на импорт китайских дронов, который был введен в декабре прошлого года. Инициатива по запрету китайских БПЛА была частью усилий по защите цепочек поставок информационных и коммуникационных технологий от рисков, связанных с производителями беспилотников в Китае. Старший советник Международной кризисной группы Али Вайн предположил, что таким образом Трамп стремится сохранить торговую рамку, согласованную им и президентом Си, и обеспечить дружескую атмосферу.

Вас также могут заинтересовать новости: