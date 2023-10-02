После того, как в Донецке закончились мужчины, "освободители Донбасса" решили истребить еще и женщин.

Донецкие коллаборанты призывают Владимира Путина отправить на фронт вслед за мужчинами еще и женщин оккупированного Донбасса. Видеообращение такого содержания, записанное некой Натальей "Волчицей", недавно появилось в соцсетях.

Женщина, которая утверждает, что в 2014 году участвовала в захвате власти в Донецке боевиками "ДНР" и мешала силам АТО восстановить порядок в регионе, публично призвала российского диктатора отправить на фронт донецких женщин.

"Владимир Владимирович, я очень прошу вас объявить женскую мобилизацию, потому что именно женщины в 14-м году встали, именно женщины в 14-м году держали тяжёлую технику (блокировали передвижения украинских военных колонн – УНИАН), мы не боялись ничего", – заявила она.

Коллаборантка утверждает, что сейчас женщины якобы сами идут в военкоматы просят, чтобы их взяли на фронт, а им отказывают.

"Потому что мужики покупают "броню" и тикают отсюда. А вот эти диванные воины, которые сидят по кабакам здесь и прячутся по магазинам перебежками мелкими… Да я их осуждаю и поэтому я прошу Владимира Владимировича Путина, чтобы нам сделали здесь женскую мобилизацию, хотя бы частично", – заявила "Волчица".

Мобилизация на оккупированном Донбассе

Как писал УНИАН, перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину, оккупанты в ОРДЛО начали тотальную мобилизацию всего мужского населения на этих территориях. В результате мужчины практически исчезли с улиц Донецка и Луганска: те, кого не успели отправить на убой, начали прятаться.

По данным украинского Генштаба, небольшое количество женщин тоже было мобилизовано оккупантами с начала полномасштабной войны. Но массовой отправки женщин на фронт действительно пока не было.

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