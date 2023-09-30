Ольга Курносова отметила, что российский диктатор очень часто меняет охрану.

Президент Российской Федерации Владимир Путин постоянно меняет свою охрану. Он боится, что его ликвидируют, и угрозу несут не только украинские спецслужбы, но и свои же.

"Говорят, что сейчас путинские охранники меняются раз в две недели, чтобы не дай бог, не успели их подкупить и его где-то тихонько не придушили", - рассказала российская оппозиционерка с в комментарии "24 канала".

При этом она отметила, что Путина пугает вероятное отравление главаря Чечни Рамзана Кадырова.

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"Если такое сделали с Кадыровым, то чего Путина не отравить?.. Путину страшно, он волнуется за свою жизнь", - отметила оппозиционерка.

Кроме того, она указала, что президент РФ боится не только украинских спецслужб, но и собственного окружения, потому что охрану могут как бизнесмены, пострадавшие из-за войны, так и политики, которые находятся под санкциями.

Сезон охоты на Путина - что известно

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев сообщил, что оппозиция в Российской Федерации поставила цель уничтожить нынешнего президента РФ Владимира Путина до Нового года. Пока что этот амбициозный план не реализован из-за нехватки партизан, но оппозиция не сдается.

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