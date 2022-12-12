Враги сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях, предупредили в Генштабе.

Российские оккупанты из-за больших потерь на захваченной части Донецкой области уже по мобилизации призывают женщин.

Уже призвано 28 женщин и направлено на подготовку Калининским районным военным комиссариатом временно оккупированного Донецка, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"С целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений "1 армейского корпуса" (так называемая "ДНР") по мобилизации призывают женщин", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что противник продолжает нести потери.

"В местной больнице Кременной Луганской области находятся более 100 военнослужащих противника с ранениями различной степени тяжести", - отмечают в Генштабе.

По данным Генштаба, враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Запорожском направлениях.

Бои в Донецкой области и потери России - что надо знать сегодня

На Донбассе шли ожесточенные бои. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что там противники ежесуточно совершали атаки, штурмовые действия, использовали авиацию, реактивные системы залпового огня, а также все виды артиллерии.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 декабря, украинские бойцы ликвидировали 620 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 декабря ориентировочно составляют около 94 тыс. 760 человек.

Справка. Российский президент Владимир Путин 21 сентября после ряда провалов войск РФ в Украине объявил частичную мобилизацию.

Позже РФ после проведения псевдореферендумов попыталась "присвоить" часть украинской территории, в частности, самопровозглашенную "ДНР". Агрессивное решение российских властей не признал почти весь мир, но после него оккупанты начали открыто проводить на захваченных территориях свою "мобилизацию".

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