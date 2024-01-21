Россиянка отметила, что указом Путина ее муж пошел на войну в Украину. Теперь она ждет, когда его же указом оккупанта вернут домой.

В России супруга мобилизованного оккупанта устроила взбучку штабу Путину: требует, чтобы ведомство Шойгу отправило ее мужа домой с Украины.

В ответ сотрудница штаба апеллировала: оккупант утратит свое "мужское достоинство", если вернется, сообщает российский телеканал "Дождь".

"Я пришла для того, чтобы задать вопрос, когда моего мужа вернут из "зоны специальной военной операции"? Владимир Владимирович Путин издал указ о том, что мой муж должен быть там, вот мне интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома", - заявила супруга оккупанта.

Она отметила, что ее муж проклял себя за решение пойти воевать. "Вы никогда нас не поймете. Вы живете в сказке, у вас особая сказка", - акцентировала россиянка.

Однако в штабе Путина были неумолимы. Там считают, что мужчины должны участвовать в "СВО", потому что они "воины, уникальные создания божьи", а кто не хотел такой участи, тот давно уже заграницей, отмечает телеканал.

В Минобороны Украины раскрыли масштабы мобилизации в РФ

В своем недавнем интервью украинским СМИ представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий уточнил масштабы мобилизации на территории РФ.

По его словам, ежедневно она забирает в армию по 1000-1100 человек. При таком подсчете, за месяц выходит примерно 30 тысяч человек. С них враг планирует сформировать новые резервные полки. В то же время текущие цифры отличаются от тех, которые фиксировались в октябре-декабре 2022 года. Теперь мобилизацию в РФ можно назвать не столь массовой.

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