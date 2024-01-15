Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходит около тысячи человек.

Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть около 30 тысяч в месяц. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Это идет и на восполнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года", - пояснил он.

Он также добавил, что остатки "вагнера" сейчас переформатированы.

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"Уже создано много так называемых частных военных компаний, которые находятся и под контролем министерства обороны России, и под контролем росгвардии. Те "вагнеровцы", которые подписали контракт с министерством обороны или росгвардией, продолжают свою службу либо в вооруженных силах РФ, либо в других частных компаниях", - рассказал Скибицкий.

По его словам, также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, прежде всего в Африке, а также в Сирии и Ливии.

"Там сейчас как такового ЧВК "Вагнера" уже нет. Там действуют другие частные военные кампании. Они контролируются российским министерством обороны", - сообщил представитель ГУР.

Что будет в случае массовой мобилизации в России - прогноз

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж уверен, что после выборов начать массовую мобилизацию для Путина - огромная дестабилизация.

По его мнению, ВСУ надо выдержать натиск врага этой зимой, а весной новая стратегия обеспечит меры для уничтожения оккупантов на фронте и в тылу. Маломуж считает, что никакая мобилизация в РФ уже не будет актуальна, поскольку многие россияне поймут, что при таком формате российские мобилизованные будут уничтожены.

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