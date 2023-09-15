Эксперты прогнозируют, что вскоре в РФ могут объявить о новой волне мобилизации.

Мобилизованные россияне будут участвовать в преступной войне против Украины до окончания военных действий.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Ленте.ру". Этот генерал называл российский удар по Краматорску, в результате которого погибли 12 и пострадали не менее 60 украинцев, "песней".

"Они вернутся домой после завершения "специальной военной операции". Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - сказал он.

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Мобилизация и потери России

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ российская армия потеряла уже 271 440 военных.

По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки оценивают российские потери в около 120 тысяч убитыми и 170-180 тысяч - ранеными.

В сентябре прошлого года года Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Уже в ноябре он заявил, что она якобы завершена, при этом в Кремле опровергали его слова.

По мнению ряда экспертов, уже этой осенью Путин может объявить о новой волне масштабной мобилизации.

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