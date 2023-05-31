По его словам, эти фото и видео он слил бы сам, если бы знал об их существовании.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал отдых своих детей в Карелии под песни об "элите" в разгар бахмутской мясорубки.

Он подтвердил, что слитые в сеть фото и видео действительно сделаны во время отдыха его детей в Карелии летом 2022 года. Их якобы похитило "специальное киберподразделение Минобороны РФ" из аккаунта одного из друзей сына Пригожина Павла.

"Да, действительно, эта фотография сделана в Карелии, когда мой сын в июне-июле 2022 года туда ездил со своей сестрой и друзьями, и ели они доширак, да и корни варили. Ну, доширак, кому что не нравится? Какие есть претензии? Бахмутская мясорубка началась 8 октября. Поэтому посмотрите, вы на заднем фоне видите желтые листья или выпавший снег?",- прокомментировал Пригожин.

Видео дня

По словам Пригожина, он якобы не знал о существовании этих фото - и видеозаписей - "иначе слил бы сам, для того чтобы ткнуть мордой зажравшуюся элиту, что оказывается мой сын доширак в Карелии ест".

Отдых "элитных" детей Пригожина

Сегодня в сеть слили видео отдыха детей главаря "Вагнера" Евгения Пригожина - Павла и Вероники - в разгар Бахмутской мясорубки, которую устроил их отец.

Потомки террориста устроили "патриотическую" вечеринку с оригинальными "блюдами". "Изюминкой" вечеринки стал доширак с выложенными на нем майонезом буквами SVO (или ZVO) под песню "А ты в деревне х*й соси".

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