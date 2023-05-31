Потомки террориста устроили "патриотическую" вечеринку с оригинальными "блюдами".

В сеть слили видео отдыха детей главаря "Вагнера" Евгения Пригожина - Павла и Вероники - в разгар Бахмутской мясорубки, которую устроил их отец.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", видео и фото с вечеринок детей Пригожина в Карелии слили их друзья. Записи сделаны во время самых жестких боев в Бахмуте. Тогда Пригожин отправлял своих наемников на штурм.

"Давай гимн... ты просишь мелочи у общепита, ты ху*сос, а я - элита", - поют дети главаря "Вагнера".

"Изюминкой" вечеринки стал доширак с выложенными на нем майонезом буквами SVO (или ZVO) под песню "А ты в деревне х*й соси".

"Встречайте, россияне, новую элиту", - отметил канал.

Что тем временем делает Пригожин

Картинка элитного отдыха детей Пригожина не совпадает с его заявлениями о войне. Недавно главарь разбитой под Бахмутом ЧВК "Вагнера" заговорил об всеобщей мобилизации в России, которую считает неизбежной. Он предлагает объявить ее уже сейчас, чтобы мобилизованные имели время на подготовку к продолжающейся войне.

Перед этим главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане. По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - итого якобы 20 тысяч трупов. Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не поверил ему и подробно прокомментировал данные. По его словам, каждый второй "вагнеровец" попал в категорию безвозвратных потерь.

Между тем, в Минобороны заявили, что Бахмутская кампания стала для Российской Федерации самой дорогой операцией в смысле человеческих потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: