Вокруг Лимана украинские бойцы установили огневой контроль над всеми путями.

Вокруг Лимана (Донецкая область) защитники Украины взяли под контроль пути отступления. Рашисты не смогут убежать, ведь все дороги под огневым контролем.

Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Мы находимся на пороге важной психологической победы. В истории украинского войска еще не было эпизодов, когда наши военные брали врага в окружение, создавали русским котел и брали их там в плен. ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана, которыми могли бы воспользоваться россияне", - сказал эксперт.

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Киричевский отметил, что оккупанты могли отступить раньше и не попасть в котел.

"Но сообщения о том, что Путин лично руководит военными операциями подтверждаются. В случае с Лиманом имеет значение не только количество уничтоженных рашистов, а то, что ВСУ впервые в истории провели успешную операцию по окружению противника и это еще больше поднимает боевой дух украинским защитникам, чем Харьковское наступление", - подытожил Киричевский.

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