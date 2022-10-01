ВСУ взяли под контроль пять населенных пунктов возле Лимана.

В Вооруженных силах Украины подтвердили завершение окружения российской группировки в районе Лимана.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона.

ВСУ взяли под контроль пять населенных пунктов возле Лимана.

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"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, базирующиеся в Лимане военные РФ обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ.

Лиманский "котел" - что известно

Еще несколько дней назад западные аналитики заявляли, что ВСУ, похоже, намерены окружить российские силы в Лимане Донецкой области. Это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска

Бойцы взяли все пути под огневой контроль, поэтому у россиян мало шансов повторить массовый уход с позиций, как это было в Харьковской области.

Накануне ВСУ практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие русские войска в районе Дробышево-Лиман. По подсчетам Института изучения войны, бойцы могут отвоевать населенный пункт в ближайшие 72 часа.

Российские пропагандисты в своих соцсетях подтверждают, что их группировка "в оперативном окружении" и что захватчики ведут "круговую оборону".

В России ситуацию в Лимане для себя называют "чрезвычайно сложной".

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