Накануне ВСУ перерезали критически важные наземные коммуникации оккупантов.

Вооруженные силы Украины подошли к окраинам окруженного Лимана.

Об этом свидетельствует видео, отснятое защитниками.

На кадрах несколько бойцов десантно-штурмовой бригады с флагом Украины стоят возле желто-голубой стелы на въезде в город.

Видео дня

"1 октября. Разворачиваем наш флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман!" - воскликнул военнослужащий.

Сегодня стало известно об освобождении пяти населенных пунктов вблизи Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

По словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, российская группировка противника в районе Лимана в окружении.

Лиманский котел - что известно

Утром 1 октября Институт изучения войны писал, что ВСУ могут отвоевать у россиян Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Накануне ВСУ перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающих русские войска в районе Дробышево-Лиман.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в окружение попало более 5 тысяч военнослужащих РФ, которым русское командование запретило отступать. Захватчики готовились к прорыву окружения и выходу через Заречное в другие оккупированные районы.

Отвоевание Лимана позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска.

Рашитские блогеры не скрывают сложного положения российской группировки, заявляя, что она в "оперативном окружении" и что ведет "круговую оборону".

Вас также могут заинтересовать новости: