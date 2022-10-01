Вооруженные силы Украины подошли к окраинам окруженного Лимана.
Об этом свидетельствует видео, отснятое защитниками.
На кадрах несколько бойцов десантно-штурмовой бригады с флагом Украины стоят возле желто-голубой стелы на въезде в город.
"1 октября. Разворачиваем наш флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман!" - воскликнул военнослужащий.
Сегодня стало известно об освобождении пяти населенных пунктов вблизи Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.
По словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, российская группировка противника в районе Лимана в окружении.
Лиманский котел - что известно
Утром 1 октября Институт изучения войны писал, что ВСУ могут отвоевать у россиян Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
Накануне ВСУ перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающих русские войска в районе Дробышево-Лиман.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в окружение попало более 5 тысяч военнослужащих РФ, которым русское командование запретило отступать. Захватчики готовились к прорыву окружения и выходу через Заречное в другие оккупированные районы.
Отвоевание Лимана позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска.
Рашитские блогеры не скрывают сложного положения российской группировки, заявляя, что она в "оперативном окружении" и что ведет "круговую оборону".