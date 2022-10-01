Освобождение Лимана открывает ворота для освобождения украинского Донбасса.

В Лиман Донецкой области зашли украинские военнослужащие, в городе еще идут бои.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Мы уже в Лимане, но идут бои, детали будут позже", - подчеркнул он. Видео дня

По словам Череватого, российские оккупанты массово просили российское командование о подмоге, но "наверное, все смотрели концерт на Красной площади, поэтому не могли подойти... А пришли наши войска".

Спикер отметил, что в этой битве "есть несколько важных моментов - продолжить успешную Харьковскую операцию, потому что, как правило, войска идут на определенном подъеме, кураже. А второе - захватить важный район, который открывает ворота для освобождения украинского Донбасса - это дальше на Сватово, Кременную, Северодонецк".

При этом на вопрос - когда это будет осуществлено - ответил, что это будут решать штабы. Он подчеркнул, что это и "важный психологический момент - окружение крупной группировки противника, которая перед тем бахвалилась своей непобедимостью".

"И это сокрушительный психологический момент для противника, поскольку там сражались не последние войска, там сражались профессиональные военные, так называемый "Барс", - добавил Череватый.

Он уточнил, что украинские военнослужащие "сломали не каких-то там "мобиков", а ломают достаточно мощную оборону. Там идут жестокие бои", - добавил спикер.

Освобождение Лимана: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 1 октября Череватый заявил, что возле окруженного украинскими военными города Лиман из-под оккупации освобождены 5 населенных пунктов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак разместил в Telegram видео, где украинские военные устанавливают флаг Украины на въезде в Лиман Краматорского района Донецкой области.