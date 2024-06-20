Как выяснили журналисты, свадьба была двойной.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров женил 17-летнего сына Эли на несовершеннолетней внучке Адама Делимханова, которого называют его двоюродным братом.

Как сообщают проекты "Важные истории" и "Новая газета Европа", 8 июня два сына главы Чечни, 17-летний Эли и 16-летний Адам, тайно сыграли свадьбу.

Женой 17-летнего Эли стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова. По данным ряда СМИ, Делимханов является двоюродным братом Кадырова. То есть, сын "пехотинца Путина" женился на троюродной сестре.

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Проанализировав соцсети матери невесты, Хеди Делимхановой, журналисты пришли к выводу, что жене Эли не может быть больше 14 лет.

16-летний Адам Кадыров, по данным СМИ, женился на дочери сенатора Сулеймана Геремеева - двоюродного брата Делимханова. Неизвестно, сколько ей лет. Имени девушки идентифицировать тоже не удалось.

Как отмечают журналисты, двойная свадьба сыновей Кадырова с дочерьми влиятельных чеченцев является попыткой их отца обезопасить семью в случае своей смерти.

Интимные связи Кадырова

Как сообщал УНИАН, у скандального главы Чечни Рамзана Кадырова есть собственный гарем. Некоторым наложницам на момент отношений с ним не было и 18 лет.

Кадыров имеет "огромное количество наложниц". На время отношений с ними глава Чечни приказывал муллам оформлять никах - бракосочетание по исламским традициям. Это защита от обвинений в блуде. При этом Кадыров не скрывает свой гарем от чеченцев.

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