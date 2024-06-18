СМИ узнали резонансные детали о том, кто родил Кадырову 14 детей.

У скандального главы Чечни Рамзана Кадырова есть собственный гарем. Некоторым наложницам на момент отношений с ним не было и 18 лет.

Как говорится в большом расследовании "Проекта", Кадыров имеет "огромное количество наложниц". На время отношений с ними глава Чечни приказывал муллам оформлять никах - бракосочетание по исламским традициям. Это защита от обвинений в блуде. При этом Кадыров не скрывает свой гарем от чеченцев.

Гарем по-чеченски

Журналисты отметили, что в 2013 году певица Тамила Сагаипова выпустила песню "Мой Нанак". Во втором куплете перечислено много наложниц Кадырова, а Нанак - это измененное домашнее имя Кадырова, которого дети называют Нанат.

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Поговаривают, что Сагаипова и сама была в гареме Кадырова. В песне также упоминают имена наложниц лидера Чечни, в частности:

Медни Кадырову - официальную жену;

Фатиму Хазуеву - финалистку единственного в Чечне конкурса красоты;

Замиру (по паспорту Индиру) Джабраилову - победительницу единственного в Чечне конкурса красоты;

Аминат Ахматову - народную артистку Чеченской Республики.

Пропаганда убеждает, что Медни к своим 42 годам якобы родила Кадырову 14 детей. Но это ложь, ведь детей Кадырову рожали наложницы, брак с которыми он не может признать официально. Дети Кадырова знают о своем происхождении.

17-летний сын Кадырова Эли Кадыров рожден от Фатимы Хазуевой. Она же родила ему троих других детей: дочь Ашур и близнецов, которые родились в 2015 году. Матери разрешают видеть детей, но Кадыров лично запретил обнимать их.

Кастинг наложниц

Нескольких наложниц Кадыров выбрал на единственном конкурсе красоты в Чечне весной 2006 года. На событие не пригласили посторонних зрителей, объясняя это "заботой о морали". Но на самом деле Рамзан устроил шоу специально для своих женщин.

Хазуева заняла на конкурсе второе место. Поговаривают, что уже тогда она была беременна сыном Кадырова в возрасте 14 лет.

"Кадыров отдает предпочтение девственно юным девушкам: школьницам или студенткам первого курса. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок - десятки, может даже сотни", - рассказал информированный источник.

Сразу несколько источников утверждают, что в нулевых Кадыров "брал девушек по беспределу". Иногда их просто похищали на улицах. Некоторым из своих наложниц "Кадыров запрещал даже думать о том, чтобы родить от него ребенка".

"Проект" рассказал историю Жанетты Мукуевой - ровесницы Кадырова, с которой он был знаком с юношества и якобы был в нее влюблен. Впрочем, Жанетта вышла замуж за другого чеченца, а в начале 2000-х развелась. Кадыров начал отношения с женщиной.

26 сентября 2003 года Жанетту Мукуеву расстреляли неизвестные на улице в Гудермесе. Два источника утверждают, что расправу организовал Кадыров.

"Хорошо помню, как, услышав новость о смерти Жанетты, Рамзан обрадовался", - заявил источник.

По данным другого источника, на момент убийства Мукуева была беременна.

Хутмат Дадаева - еще одна наложница Кадырова, которую официально называли его "помощницей". Кадыров даже публично поздравлял ее с днем рождения, желая "счастья в личной жизни", но в 2017 году отношениям пришел крах и Дадаева лишилась своей высокопоставленной должности.

Певица Сагаипова, которая написала песню о его гареме, "нашла близкого человека" во время отношений с Кадыровым. Это его разозлило. После этого Тамилу убрали с эстрады, сейчас она живет за границей.

Чеченский "султан" хоть и крайне жесток с непослушными наложницами, но "послушных жен осыпает деньгами".

"В свое время их всех селили в одном из новых многоквартирных домов в центре Грозного. Затем многие из них получили дорогие особняки в самом охраняемом районе чеченской столицы, как раз за резиденцией Рамзана", - говорят журналисты.

В частности, особняк в этом районе есть, в частности, у Фатимы Хазуевой.

Кто родил Адама?

Скандального сына чеченского лидера Адама Кадырова родила Замира (Индира) Джабраилова - победительница единственного конкурса красоты в Чечне.

В дни конкурса ей было 14 лет, а Адама Кадырова она родила через полтора года после этого. Адама с первых дней его жизни представляли как сына официальной жены главы Чечни Медни.

В 2022 году при странных обстоятельствах умерли двое приближенных лиц к Адаму Кадырову. Первый - Абдулкерим Эдилов, профессиональный боец MMA, тренер сыновей Кадырова. Эдилов получил должность вице-премьера Чечни, внезапно исчез и умер в возрасте 31 года.

Второй - охранник Мурат Агмерзоев, известный под позывным "Барс". Мужчина имел неофициальный титул самого быстрого стрелка в Чечне, работал инструктором в Университете спецназа, который сейчас носит имя Владимира Путина.

Несколько источников подозревают, что обоих "Кадыров за что-то наказал. Смерти совпали с распространением слухов, которые "позорят семью Кадырова".

"Одни утверждали, что Эрдилов и Агмерзоев якобы проглядели увлечение Адама Кадырова наркотиками, что привело к тяжелой автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. Другие обсуждали историю о том, что охранники и сын Кадырова якобы оказались гомосексуалами", - отмечает издание.

"Проект" подытоживает, что гарем Кадырова насчитывал десятки девушек, некоторые из которых до сих пор с ним близки и родили ему детей, а другие - брошены или жестоко наказаны. Почти все связи Кадырова начинались, когда девушкам не было 18, с некоторыми из них глава Чечни вступал в интимную связь до того, как они достигли возраста согласия.

Последние новости о Кадырове

"Новая газета Европа" 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова: по данным журналистов, еще в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы, а после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться. В расследовании также утверждалось, что в 2023 году власти РФ запустили пиар-кампанию, чтобы показать, что с Кадыровым все в порядке.

Кадыров 7 мая присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. Глава Чеченской Республики с трудом поднимался по лестнице. Его помощники помогли ему снять пиджак, когда он добрался до верха. Но российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем телеграмме написала о главе Чечни: "Здоровье отличное. Проверила вручную - бицепс каменный".

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